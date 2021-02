Sredinom tridesetih Belinda je otkrila da ima vrlo male šanse putem umjetne oplodnje. Nakon osam mukotrpnih rundi, ona i tadašnji suprug David dobili su djevojčicu Maisey.

- Bio je to najbolji osjećaj. Još uvijek je - kaže Belinda za Kidspot.

Kad je Maisey imala samo četiri mjeseca, Belinda i David znali su da im obitelj nije cjelovita te su se nadali da će svojoj djevojčici, koja sada ima 21 mjesec, dati brata ili sestru.

- Nisam postajala mlađa, pa nismo htjeli ni čekati - kaže Belinda.

Snovi su im se srušili kada nakon šest pokušaja umjetne oplodnje nijedno njezino jajašce se nije održalo na životu.

- Nit jedan pokušaj nije bio uspješan, što me nevjerojatno rastužilo. A nakon toga su mi rekli da sam ušla u ranu menopauzu - kaže Belinda.

Da bi Belinda imala bilo kakve šanse da rodi drugo dijete, trebala bi koristiti donatorsko jaje.

- Toliko sam to željela raditi sa svojim jajašcima, jer sam željela da Maisey ima brata i sestru s približno istim DNK, ali na kraju dana, morali smo prihvatiti da se to neće dogoditi - rekla je Belinda.

Par je donio odluku da se pridruži popisu davatelja jajnih stanica u svojoj IVF klinici, a šest mjeseci kasnije, u listopadu prošle godine, dobili su vijest koja je promijenila njihov život, a to je da su pronađeni potencijalni donatori.

Trebao je to biti nevjerojatno radostan dan, ali Belindu je taj dan samo rastužio. To je zato što su samo nekoliko mjeseci ranije ona i David prekinuli četverogodišnji brak.

Teška odluka

Unatoč teškim okolnostima, Belinda je željela nastaviti umjetnu oplodnju pomoću donatorske jajne stanice i Davidove sperme. Bila je spremna biti samohrana majka dvoje djece i više od svega je željela da njezin bivši bude djetetov otac, i u genetici i u njihovom svakodnevnom životu.

- On je divan otac kćerkici. I još uvijek ga volim, ali jednostavno ga ne volim na način da budem u braku s njim. Stvarno nije bilo oklijevanja - kaže Belinda.

Bojala se, međutim, da se David predomislio u želji za još jednim djetetom nakon razvoda.

- Neko sam vrijeme sjedila i plakala zbog toga jer sam znala koliko očajnički želim to dijete, ali mislila sam da će on reći ne - tvrdi.

Kad je Belinda stekla hrabrost da mu kaže radosnu vijest, Davidu su krenule teći suze.

- Nazvala sam ga i rekla: 'Što želiš učiniti s tim?', Prisjeća se Belinda.

- Rekao mi je da još uvijek želi to i ako ja želim da će biti sretan. Pa sam rekla: 'Hajdemo to učiniti'. On isto želi da i naša kći ima braću i sestre jednako kao i ja. Oboje smo se složili da to što nismo zajedno ne znači da naša kći ne bi trebala odrasti s bratom ili sestrom - kaže Belinda.

Otkako su ponovno započeli postupak umjetne oplodnje krajem prošle godine, David i Belinda zajedno su putovali kroz naporan postupak izvan tjelesne oplodnje, svladavajući sve izazove koje je njihova nedavna razdvojenost dovela u njihovu vezu.

- Dolazio je na svaki sastanak i jednako je uzbuđen kao i ja. Sretan je i zbog mene i bila bi sretna kada bi s njim dijelila skrbništvo - kaže Belinda.

Njihov prvi krug oplodnje pomoću donatorske jajne stanice u studenom nije rezultirao trudnoćom.

Sada Belinda i David kreću u 15. krug, i po drugi put koriste donatorsko jaje. Do sada su na oplodnju potrošili oko 60.000 američkih dolara (376.200,84 kn).

- Kad god čujem da netko ne zatrudni postajem ljuta. Ovo nam je vjerojatno zadnja šansa. Samo trebam biti zahvalna što imam Maisey, i zaista jesam, jako jako - kaže Belinda, prenosi The Sun.