Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Ključni savjeti

Trener upozorava roditelje: Ovim rečenicama djeci možete ubiti volju za sportom

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Trener upozorava roditelje: Ovim rečenicama djeci možete ubiti volju za sportom
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Važnost podrške i razumijevanja u trenucima poraza može biti ključna za očuvanje ljubavi prema sportu kod djece, ističe glavni trener juniora i omladinaca u NK Fažani Damir Šistek

Admiral

Kao trener mladih nogometaša u NK Fažana, te kao otac 15-godišnjaka koji je četiri godine trenirao nogomet u NK Istri, a sad igra u NK Uljaniku, mogu reći da roditelji svojim kritikama na treninge i igru mogu napraviti veliku štetu, možda i dovesti dijete do toga da zamrzi sport kojim se bavi i odluči prekinuti, kaže Damir Šistek, glavni trener juniora i omladinaca u NK Fažani, komentirajući priču sa CNN-a, s Menalni Bedard, majkom mladog hokejaša koji ju je 10-ak godina nakon jedne vožnje kući nakon izgubljene utakmice suočio sa snimkom na kojoj ona kritizira gotovo sve njegove poteze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kad uspomene dobiju oblik: Medvjedići sašiveni od najdraže odjeće bezvremenski su poklon 01:35
Kad uspomene dobiju oblik: Medvjedići sašiveni od najdraže odjeće bezvremenski su poklon | Video: 24sata/Instagram

Danas je njen sin kapetan Chicago Blackhawksa i smatraju ga jednim od najboljih profesionalnih hokejaša svoje generacije, no u to je vrijeme bio dječak koji je zbog majčinih kritika počeo razmišljati da napusti sport.

- Connor mi je rekao da su neki od njegovih suigrača plakali jer nisu htjeli ići na vožnje automobilom s tatom ili mamom na trening ili na utakmicu - kaže njegova mama.

Kids on swing
Foto: 123RF/ilustracija

Ta "vožnja kući" kod mnogih je mladih sportaša prepoznatljivo iskustvo, gotovo obred koji moraju proći odmah nakon razočaravajućeg treninga ili utakmice, zarobljeni u vozilu dok su još prepuni emocija i osjetljivi. Podaci Američke akademije za pedijatriju pokazuju da oko 70 posto mladih sportaša odustaje od bavljenja sportom do 13. godine.

- Kad se sin počeo baviti sportom, obećao sam sebi da neću biti takav roditelj, bez obzira na to što sam i trener i što bih mogao s njim razgovarati kao stručnjak. Roditelji u takvim situacijama često naprave puno štete - kaže Šistak.

Zato, dodaje, podržava praksu velikih klubova, koji roditeljima ne dopuštaju ni nazočnost na treningu ni mnogo miješanja uoči utakmica.

LUKA SKINUT S TRONA Roditelji imaju nove favorite: Ovo su nova najpopularnija imena za bebe u Hrvatskoj
Roditelji imaju nove favorite: Ovo su nova najpopularnija imena za bebe u Hrvatskoj

- Roditelj želi najbolje, ali kada dijete dobije loptu pa mu viknete 'trči lijevo, lijevo', možete ga zbuniti ako smo se prije utakmice dogovorili da on drži desnu stranu terena i slično - pojašnjava sugovornik.

Te riječi zbunjuju, a očeve ili majčine rečenice u automobilu, poput: "Zašto si pucao lijevom kad ti to ne ide?!, "Opet nisi dovoljno brzo trčao", "Trebaš se više potruditi kod drilanja" i slično ubijaju volju i želju za povratak na teren, dodaje naš sugovornik.

- Još na sportskoj akademiji učili smo da u takvim situacijama čovjek treba biti dobar psiholog i pomoći djetetu da se lakše nosi s lošom igrom ili porazom. U mlađoj dobi ne treba biti važno da dijete igra savršeno, bitno je da uživa na treninzima i da zavoli taj sport te da iz loše igre i poraza u radu s trenerom nauči nešto za ubuduće - kaže Šistak.

ZA SVAKI DAN Savjeti za roditelje: Evo kako uvesti zdrave navike u obitelj
Savjeti za roditelje: Evo kako uvesti zdrave navike u obitelj

Dodaje kako su problem roditelji koji očekuju da njihov klinac postane Ronaldo, a kći Janica Kostelić, koji se ponašaju kao stručnjaci za nogomet, skijanje, hokej ili bilo koji drugi sport, a sami se u njemu možda nikad nisu okušali Ili očekuju da dijete ostvari snove koje sami nisu ostvarili.

Najbolje što djetetu možete pružiti nakon loše igre ili poraza jest razumijevanje i podrška, odnosno rečenica: "Drugi put će biti bolje". Treba se kloniti oštre i direktne kritike, pri čemu možete porazgovarati o nekim situacijama na terenu, ali tako da dijete potičete da razmisli što bi u nekoj od idućih utakmica moglo napraviti u toj situaciji. Blaga rečenica: "Nisi se snašao, no možda se idući put trebaš držati upute trenera da uvijek dodaš loptu suigraču kad vidiš da nemaš prostora za pucanje na gol" nosi dozu razumijevanja i poticaja na to da dijete više počne razmišljati o tome kako neke poteze može promijeniti da bi odigralo bolje. I potaknut će ga na rad na sebi i više uživanja kada drugi put u tome uspije, što je ključ da se u sportu dobro osjeća. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha
RASPAMETILA JE FANOVE

FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha

Sierra Skye, američka influencerica i model iz Los Angelesa, u posljednjih nekoliko godina postala je ime koje se nezaobilazno spominje u svijetu društvenih mreža i mode. Rođena 1995. godine, Sierra je već u ranoj dobi pokazivala interes za ples i kreativni izraz, no društvene mreže su joj pružile priliku da svoje talente pretvori u karijeru
Ovi znakovi Zodijaka su najveći buntovnici: Jeste li oni koji šute ili volite kršiti pravila?
NE PODNOSE AUTORITET

Ovi znakovi Zodijaka su najveći buntovnici: Jeste li oni koji šute ili volite kršiti pravila?

Svaki horoskopski znak ima svoj način nošenja s autoritetom, pravilima i društvenim očekivanjima. Neki su tihi prkosnici, drugi vole pobunu iz principa, a treći se ne bune ni kad bi stvarno trebali
20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'
FRCAT ĆE SVE OD STRASTI

20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026