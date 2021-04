Potrebna su vam samo četiri sastojka - glatko brašno, malo soli, voda i maslac. Brašno i maslac koriste se u podjednakim količinama. Znači, ako pripremate lisnato tijesto od 350 grama brašna, računajte da će vam trebati 350 grama maslaca. Od tih količina možete dobiti otprilike 800 grama lisnatog tijesta.

Postupak je ovakav:

Najprije pomiješajte 230 grama brašna s malo soli pa dodajte 150 ml vode. Zamijesite od toga tijesto i ostavite pola sata na sobnoj temperaturi. U međuvremenu hladni maslac izrežite na šnite i pomiješajte s preostalom količinom brašna. Napravite četvrtasti oblik i stavite u hladnjak na 20 minuta do pola sata.

Na kraju ta dva tijesta spojite u jedno, ovako:

Tijesto od brašna i vode razvucite u oblik križa pa u sredinu stavite kocku od brašna i maslaca. Preklopite sa četiri razvučena dijela tijesta pa nježno i bez jakog pritiskanja razvaljajte u pravokutni oblik. Nakon toga jedan kraj tijesta preklopite tako da dođe do sredine pa drugi kraj preko toga, kao da presavijate dokument. Ponovno polako razvaljajte.

Ovog puta je tijesto potrebno preklopiti četiri puta. Dva kraja preklopite do sredine, a potom na mjestu spajanja. Tad stavite tijesto u hladnjak na pola sata pa ponovite postupak preklapanja. Opet ga stavite u hladnjak na pola sata i tek tad krenite s pripremom jela - samo ga razvaljajte u željeni oblik.

Napomena: Višak možete staviti u duboko zamrzavanje.

Kolač od jabuka i karamele

Sastojci: 4 do 5 jabuka srednje veličine, 100 grama šećera, 40 grama maslaca, 400 grama lisnatog tijesta.

Priprema: Najprije pripremite okrugli plitki protvan pa po njemu izrežite lisnato tijesto u krug. Izbodite ga vilicom na više mjesta i ostavite sa strane. Ogulite jabuke, izvadite koštice i narežite ih na veće komade - recimo da od jedne dobijete osam šnita.

Potom stavite šećer u tavu da se otapa i poprimi smeđu boju pa u tome rastopite maslac. Kada je smjesa jednolična, ubacite jabuke i pirjajte ih nekoliko minuta. Miješajte ih za to vrijeme i okrećite.

Nakon što su gotove slažite ih u krug u protvan, tako da dobijete lijepi uzorak, a potom prelijte ostatkom karamela iz tave. Na vrh stavite lisnato tijesto. Utisnite krajeve prema jabukama.

Kolač pecite na 170 stupnjeva 35 do 40 minuta.

Na kraju ga ostavite par minuta da se ohladi (ali, ne predugo jer se karamela steže) pa nožem malo odvojite rubove od tepsije i na to stavite tanjur naopako. Brzo preokrenite kako bi se kolač našao na tanjuru.

Za ovaj kolač umjesto protvana možete koristiti i okrugli kalup za tortu. U tom slučaju, nakon što je pečen i ohlađen par minuta, uklonite okvir i na kolač stavite tanjur pa ga okrenite - ovaj način s kalupom za torte je možda čak i praktičniji, posebno ako nemate plitki protvan.

Pletenica s čokoladom

Sastojci: 400 grama, jedna čokolada, jaje i malo narezanih badema - može i bez njih ili ih zamijenite lješnjacima, komadićima čokolade itd.

Priprema: Cijelu čokoladu smjestite u sredinu tijesta, potom uzmite nož i izrežite pa ispletite kako je prikazano u videu:

Premažite ga jajetom, pospite nasjeckanim bademima i pecite na 200 stupnjeva oko 25 minuta. Kolač je gotov kada porumeni.

Ova ideja odlična je i ako imate višak čokolade, a ne znate kamo s njom. Također, na jednak način možete napraviti kolač od, recimo oraha, lješnjaka, maka itd.

Na primjer, pomiješajte orahe sa šećerom i s malo mlijeka (toliko da poveže sastojke) pa stavite smjesu u sredinu tijesta, izrežite i ispletite (kao u slučaju pletenice sa čokoladom). Takav kolač na kraju možete preliti, recimo, javorovim sirupom.

Pizza na podlozi od lisnatog tijesta

Sastojci: 400 grama razvaljanog lisnatog tijesta, 5 žlica crvenog pesto umaka, 70 grama slanine narezane na trake, 125 grama nasjeckane mozzarelle, malo rukole, soli i papar po potrebi.

Postupak: Zagrijte pećnicu na 200 do 220 stupnjeva. Tijesto stavite na protvan izbodite vilicom. Potom ga premažite pesto umakom, ali ne do samog ruba, ostavite centimetar prostora. Na to rasporedite slaninu i mozzarellu.

Pecite 15 do 20 minuta ili dok tijesto ne dobije zlatnu boju, digne se malo i postane hrskavo. Kad je gotova, dodajte rukolu i poslužite.

Losos u lisnatom tijestu

Sastojci: 400 grama lososa (fileti), 500 grama lisnatog tijesta, 1/3 šalice (od 240 ml) pesto umaka, 200 grama špinata, pola žličice češnjaka u prahu, sol i biber po želji.

Priprema: Ribu posolite, popaprite i posipajte češnjakom u prahu, a zatim razvaljajte lisnato tijesto. Slažite listove špinata na polovicu tijesta pa na to stavite filete lososa i premažite ih pesto umakom.

Tijesto preklopite, premažite mu rubove vodom kako bi se bolje zalijepilo i stisnite prstima. Pecite na 180 stupnjeva oko 25 minuta, dok tijesto dobije lijepu zlatno rumenu boju.