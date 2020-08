Jednostavan trik iz restorana za više užitka u rajčicama kod kuće

<p>Radi se o vodi od rajčica koju možete pripremiti tijekom vikenda i koristiti cijeli tjedan. Ta fina voda dobiva se tako da rajčice stavite u blender, usitnite pa sve procijedite kroz cjedilo s gusto pletenom mrežom (ili kroz gazu). Ostavite neka se cijedi neko vrijeme, čak i par sati dok sva tekućina ne iskapa. Povremeno promiješajte.</p><p>U savjetima za pripremu ove tekućine na portalu <a href="https://www.thekitchn.com/tomato-water-meal-prep-23060400" target="_blank">thekitchn.com</a> stoji da se pulpa od rajčice baca, no to je zbilja šteta jer od nje možete možete napraviti svašta - dodati u razne umake, variva, na pizzu...</p><p>Inače, voda od rajčica koristi se za poboljšavanje okusa hladne tjestenine, mesa, salata, povrća sa žara itd. U svoja jela je dodaju i poznati svjetski chefovi. To je zapravo odličan dodatak jelima tijekom ljeta jer jelo čini osvježavajućim.</p><h2>Rajčice imaju preko 90 posto vode</h2><p><strong>Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita, kaže kako je voda od rajčica izuzetno zdrava, prepuna je vitamina i minerala.</p><p>- Rajčica nutricionistički zaslužuje najveće ocjene. Izuzetno je niske kalorijske vrijednosti, a na vodu otpada oko 95 posto ploda. U vodi su otopljeni visokovrijedni vitamini i to vitamin C, vitamini B skupine, zatim vitamini E i K. Sadrži gotovo većinu organizmu potrebnih minerala u tragovima: bakar (najbogatija je među biljkama po sadržaju toga mineral), a prisutni su dragocjeni cink, fluor te mangan, bor, kobalt, radij, jod - pojasnila je.</p>