Recept za pivo od đumbira: Ljekovito je i rashladit će vas

Pivo od đumbira prirodno je, vrlo ukusno, a uslijed svega i ljekovito. Možete ga napraviti kod kuće, ohladiti u roku četiri sada i piti posluženo s puno leda. Ugasit će žeđ i kod najvećih vrućina...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Evo gdje se u Hrvatskoj možete kupati u pivu, ali i 'potegnuti' | Video: 24sata Video



Sastojci:

1 1/2 šalice mljevenog ili ribanog đumbira

oko 1 3/4 šalice izvorske vode

šalica šećera (ili organski med kao zamjena)

1/2 šalice gazirane vode

par kapi soka od limuna

kriške limuna za ukras

Priprema:

U loncu pomiješajte mljeveni đumbir i vodu. Zakuhajte, a zatim smanjite vatru i kuhajte 10 minuta. Maknite s vatre i procijedite đumbir kroz fino sito ili gazu u veliku zdjelu. Dodajte šećer (ili med) u tekućinu od đumbira i miješajte žlicom sve dok se ne otopi. Pustite da se smjesa ohladi na sobnu temperaturu. Nakon toga, umiješajte gaziranu vodu i nekoliko kapi limunova soka. Premjestite pivo od đumbira u čistu, hermetički zatvorenu posudu i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata ili dok se ne ohladi. Poslužite s puno leda i kriškama limuna za ukras.

Nutricioinistica Sandra Krstev Barać za Gastro.hr otkrila je još jednu varijantu izrade - ali s kvascem.

Potreban vam je šećer, đumbir, limun, pekarski kvasac i izvorska voda. Uzmite plastičnu bocu od 2 litre i pomoću lijevka ulijte šalicu šećera u bocu. Lijevak ostavite u bocu jer je sljedeći korak dodavanje 1/4 čajne žličice svježeg pekarskog kvasca. Dobro protresite bocu kako bi se kvasac raspršio po granulama šećera. Đumbir naribajte i u šalicu odvojite oko 2 čajne žličice ovog aromatičnog korijena. Đumbiru zatim dodajte sok od limuna i dobro promiješajte sastojke. Mješavinu đumbira i limunovog soka pomoću lijevka prelijte u plastičnu bocu gdje se već nalaze šećer i kvasac. Izvorskom vodom isperite šalicu u kojoj su se nalazili đumbir i limunov sok i prelijte sve zajedno (vodu s preostalim đumbirom i limunovim sokom) u plastičnu bocu.

Homemade Kombucha healthy tasty drink in bottle and glass with lemon garnish mint. | Foto: 123RF

Zatvorite bocu čepom i dobro protresite kako bi se aktivirali kvasci. Zatim otvorite bocu i pomoću lijevka ulijte hladnu izvorsku vodu. Eventualne zaostatke đumbira ili drugih sastojaka na lijevku dobro isperite vodom. Bocu napunite do nekoliko centimetra ispod samog vrha kako bi plinovi koji nastaju fermentacijom imali prostora. Čepom dobro zatvorite bocu, nekoliko je puta okrenite sve dok se šećer nije dobro otopio. Bocu stavite na toplo mjesto 24 do 48 sati. Povremeno je provjerite na način da snažno stisnete bocu. Ako možete "udubiti" bocu napitak nije spreman. Jednom kada boca ostaje čvrsta unatoč jakom stiskanju, znači da je proizvedeno dovoljno ugljičnog dioksida i bocu tada obavezno premjestite u hladnjak. Time ćete zaustaviti daljnju fermentaciju i spriječiti da boca zbog pritiska eksplodira. Bocu otvarajte polako kao i svako drugo gazirano piće.