Recept za sretnu ljubavnu vezu: 'Ovih 11 važnih lekcija sam naučila nakon 11 godina braka'

Sjajan brak nije spoj 'savršenog para'. To je kad nesavršen par nauči uživati u svojim razlikama, napisao je jednom pisac humorističnih novela Dave Meurer, što je Anni K., autorici bloga na portalu Tinny Buddha, poslužilo kao uvod u priču o tome što je sama naučila o braku u svojih 11 godina braka.

POGLEDAJTE VIDEO: Čuvala se do braka

- Moj suprug i ja uskoro slavimo jedanaestu godišnjicu braka. Nemamo baš savršen brak, niti smo savršen par. Tijekom naših jedanaest godina braka, prepoznala sam nekoliko kritičnih točaka o kojima treba voditi računa da biste izgradili čvrstu i trajnu vezu i održali zajednicu - piše Anna.

Evo jedanaest lekcija o braku koje je ona izdvojila:

1. Komunicirajte

U ranim danima mog braka, bila sam užasna u situacijama kad smo muž i ja trebali izraziti osjećaje. Umjesto da kažem što me muči, potiskivala sam to što osjećam, nadajući se da će mi on pročitati misli.

Tijekom godina naučila sam da moj suprug ne čita misli i ako me nešto muči moram o tome razgovarati s njim kako bi se nešto promijenilo. Obje strane moraju biti spremne otvoreno komunicirati kako bi brak uspio.

Priznajte jedno drugome kad se ne slažete s mišljenjem druge strane. Ne morate uvijek pristajati na kompromise ili popuštati, jer će to usrećiti samo jednog od vas dvoje. Umjesto toga, pronađite zajednički jezik tako što ćete iskreno izraziti svoje osjećaje i sagledati stvari iz perspektive partnera.

2. Podržavajte jedno drugo

Foto: Dreamstime

Kao par, uvijek smo podržavali snove jedno drugoga - velike ili male. Lani, moj suprug se zbog posla morao seliti. Iako to nisam vidjela kao nešto što želim u budućnosti i nisam baš oduševljena selidbom, znala sam što to znači za njega.

Uvijek mi je bio ogromna podrška i neprestano me potiče da se razvijam i na poslovnom planu i u osobnom životu. Zato sam bez imalo sumnje znala da moram stati uz njega i napraviti taj korak, pa smo to i učinili!

Čak i kada je teško, moramo pružiti podršku jedni drugima za rast.

3. Ispričajte se jedno drugome

Nisam uvijek najbolja u isprikama, ali s godinama napredujem. Danas sam dovoljno zrela da kažem 'Žao mi je' ili 'Ispričavam se za to i to'. Ranije sam bila previše ponosna da bih to izgovorila, pa čak i da bih priznala da sam bila u krivu, ali s godinama sam naučila ispričati se, radije nego nastaviti kao i obično bez prihvaćanja ili priznavanja svađe.

Kad se ispričamo i kažemo da nam je žao, time pokazujemo da cijenimo međusobne osjećaje i da smo voljni riješiti nesuglasice. To pokazuje da ste par koji griješi, ali da ste voljni raditi na sebi dok gradite zajednicu.

4. Postavite granice s rodbinom

Foto: Dreamstime

Rođaci vole ubaciti malo 'zaprške' u svaki odnos. Imali smo puno komentara rodbine o tome kad bismo trebali zasnovati obitelj. Izbor da oba naša djeteta dojimo također je dobio mnogo kritika (osobito prvo dijete). Zadnja prilika bila je kad je suprug morao preseliti u drugu zemlju zbog posla, njegovi su mu roditelji sugerirali da to ne bi trebao činiti.

Naučili smo koliko je važno postaviti granice s članovima obitelji, i to vrlo rano kad postanete par te biti dovoljno hrabri i odvažni da kažete: 'Hvala na savjetu; međutim, donijet ćemo odluku koja najbolje odgovara našoj obitelji'.

5. Imajte zajedničke ciljeve

Moj suprug i ja smo totalne suprotnosti, ali vjerujem da se naše razlike nadopunjuju. Nisu svi naši ciljevi isti. Moj suprug ima osobne ciljeve, kao i ja. Ali kao par, imamo zajedničke ciljeve i ključna područja oko kojih se slažemo. Na primjer: kako odgajamo djecu, kako ulažemo novac, kako provodimo zajedničko vrijeme, planiramo odmore, kakve darove dajemo i slično.

6. Nađite vremena jedno za drugo

Foto: Dreamstime

Kao par s dvoje male djece, stalno nas u nečemu prekidaju. To je doba života u kojem se nalazimo i to jednostavno prihvaćamo. Zapravo, uživamo u uključivanju naše djece u gotovo sve što radimo, provodeći što više vremena s njima.

Međutim, nakon što djeca zaspu, svake večeri provedemo oko sat vremena zajedno, čavrljajući i uživajući u zajedništvu prije spavanja.

7. Ne osuđujte i ne kritizirajte jedno drugo

Nakon jedanaest godina braka, shvatila sam da će uvijek biti nešto što on radi što će me iritirati. Isto tako, neki moji postupci će njega živcirati. To je neizbježan dio braka.

Više se ne frustriram kad se on ostavi prljavu pidžamu ili čarape na krevetu nakon što se presvukao. Umjesto toga, stavim ih u košaru za rublje. Obraćanje pozornosti na sve navike vašeg supružnika i nerviranje oko toga samo će vas spriječiti da vidite njihove beskrajno dobre kvalitete.

8. Pokažite interes da saznate više jedno o drugome

Kad ste s nekim dugo vremena, lako je pretpostaviti da znate sve o njemu, ali uvijek ima još toga za naučiti i razumjeti, a znatiželja može održati vezu svježom i uzbudljivom.

Iako smo u braku više od desetljeća, još mnogo toga mogu naučiti o suprugu i želim to. Zato ga pozorno slušam da bih vidjela što ga ljuti kad gleda vijesti ili što ga zanima kad igra igricu, gleda film ili se igra s djecom.

9. Ne radite ništa 'milo za drago'

Foto: Dreamstime

Takav stav nikad ne funkcionira dobro i prilično je nezdrav za bilo koju vezu. Naravno, oboje partnera trebaju imati vremena i sposobnosti njegovanja vlastitih interesa. Ali, ako mislite da trebate pronaći neku novu avanturu, kao neku vrstu osvete za to što je vaš partner igrao golf cijelo poslijepodne, vjerojatno gajite ljutnju.

10. Izbjegavajte trčati roditeljima ili prijateljima da se žalite na sitnice

Svađe u braku su neizbježne, a nesuglasice mogu biti zdrave. Vjerujem da pružaju priliku da naučimo nešto novo jedni o drugima. No, što više ljudi uključite u to, stvari postaju kompliciranije, jer je primamljivo dopustiti im da utječu na vas, umjesto da sami donesete odluku koja je prava za vaš odnos.

Kada supružnici sjede zajedno i vode iskren, otvoren, promišljen razgovor, mogu se bolje razumjeti.

11. Budite razigrani

Tijekom jedanaest godina braka, prepoznala sam koliko je važno ne razgovarati uvijek o svakodnevnim aktivnostima i stvarima koje se događaju diljem svijeta. Naša srca lako mogu postati teška kada se usredotočimo na sve što se događa u svijetu.

Kao par, morate odvojiti poneki trenutak i prepustiti se laganoj, razigranoj strani života. Za nas to podrazumijeva zajedničko gledanje smiješnih video priloga na TikTok-u ili slanje smiješnih tekstualnih poruka jedno drugome. To nam omogućuje da dodamo radost i unesemo prijeko potrebnu iskru u svoj život.



