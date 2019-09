Recite 'NE' smeću: Nove stvari kupujte samo kad su potrebne

Imamo svjetsku epidemiju smeća, a prosječni Amerikanac dnevno baci oko 4,5 kilograma smeća dok odlagališta diljem SAD-a drže 254 milijuna tona otpada.

Svatko treba početi uzimati odgovornost za svoj otpad što će se pozitivno odraziti na očuvanje zemlje, kaže Shia Su, autorica knjige 'Zero Waste: Simple Life Hacks to Drastically Reduce Your Trash'. Rješenje je nulti otpad.

POGLEDAJTE VIDEO (Zdravko Delač reciklira od 2006. godine):

- Godišnji otpad koji stvorim a koji se ne može reciklirati stane u jednu staklenku. Treba uložiti minimalno truda - savjetuje autorica.

Nekad nije bilo plastike ili tetrapaka. Sendviči su se zamotavali u kuhinjske krpe, a sredstva za čišćenje bili su limun i ocat. Život s nula otpada usporediv je s onim od prije nekoliko desetljeća.

- Konzumerizam i rasipnost doveli su nas do ekološke katastrofe. I to se mora mijenjati - kaže autorica.

Smeće je postalo neizostavan dio naše svakodnevice i više mu ne pridajemo pozornost.

- Bacamo prazne boce od šampona u smeće, plastične posude, boce, hranu i ostalo. Kad napunimo vreću, nosimo je u kontejner i tu nestaje iz vida bez razmišljanja - tvrdi.

Znamo da se oceani utapaju u plastici i da smeće remeti cijeli hranidbeni lanac i svu hranu na našem tanjuru, ali iz nekog razloga nijedna od tih spoznaja nije nam u prvom planu kad kupujemo i bacamo.

Kad počnete život s nula otpada, bit ćete zdraviji. Prerađenu hranu zamijenit ćete prirodnom i svježom, a za zdravlje je to puno bolja opcija.

- Uštedjet ćete novac. Domaća hrana na tržnicama je možda skuplja, ali moji ukupni mjesečni izdaci manji su nego prije života bez otpada. Konzumiram manje, kupujem samo ono što mi treba, i to samo kako bih nešto zamijenila - napominje te dodaje kako joj je na prvome mjestu kvaliteta, a ne kvantiteta.

Umjesto predmeta za jednokratnu uporabu, kupujte one za višestruku. To mogu biti staklene boce za vodu, silikonske šalice za kavu, slamke od nehrđajućeg čelika i posude za hranu. Proizvodi za jednokratnu uporabu poput papirnatih ručnika, maramica, plastičnih boca dizajnirani su za bacanje pa stalno i iznova kupujemo novo.

- Natočite vodu iz slavine i recite ‘ne’ svakodnevnom kupovanju flaširane vode. Dobro skladištite hranu kako bi dulje trajala i ne kupujte ono što ne možete pojesti. Iz doma izbacite sve ono što vam ne treba. Donirajte ili reciklirajte. Prije kupnje novih stvari razmislite dvaput. Probajte reciklirati što manje jer i on troši energiju. Skuhajte si ručak kod kuće i izbjegavajte jesti vani. Na tržištu pronađite alternative kojima ćete zamijeniti neophodne stvari poput četkice za zube, kozmetike ili toaletnog papira koji ne dolazi u plastici - savjetuje autorica.