Redateljica filmova za odrasle otkrila o čemu mnogi maštaju, a ne usude se pričati o tome

To je najčešće seks u troje, ili grupni seks. Ne znači da to svi žele probati, ali svi pomalo razmišljaju o tome i žele to barem vidjeti u filmu, rekla je Lust. Erika Lust, redateljica porno filmova.

Druga najčešća fantazija je BDSM seks (ili sado-mazo seks), te nevjeru, odnosno varanje partnera s nekim drugim - tvrdi Lust na temelju ankete na portalu na kojem ljudi dijele iskustva vezano uz svoje seksualne fantazije, prenosi The Mirror.

I seksualna terapeutkinja Pauline Ryland, poznata kao 'šaptačica intime', nedavno je govorila o tome što njeni klijenti najčešće pitaju.

Na temelju iskustva s oko 100 pacijenata kaže kako su najčešća pitanja žena vezana uz nedostatak libida i poteškoće da dosegnu vrhunac, dok se muškarci žale na izostanak erekcije ili preranu ejakulaciju.

Ona je uvjerena da je to povezano sa stresom i time da su ljudi zarobljeni nekim stavovima koje su usvojili. Zbog toga Rylan često preporučuje tehniku somatskog rada na tijelu, u okviru koje se uči kako povezati mozak i genitalije.

