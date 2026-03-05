Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OBILJEŽEN DAN SVJESNOSTI

Redoviti pregledi drže HPV pod kontrolom: Cijepivo je najbolji način prevencije

Piše Ana Vukašinović, Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Redoviti pregledi drže HPV pod kontrolom: Cijepivo je najbolji način prevencije
Foto: 123RF

Međunarodni dan svjesnosti o HPV-u obilježava se svake godine 4. ožujka s ciljem jačanja svjesnosti o Humani papiloma virus-u (HPV) te poticanja cijepljenja kao jednog od najučinkovitijih načina zaštite od ove infekcije

Admiral

Ovaj dan posvećen je informiranju javnosti o načinima prijenosa virusa, mogućim zdravstvenim posljedicama te važnosti prevencije.

HPV infekcija je virusna infekcija uzrokovana humanim papiloma virusom (HPV), a ujedno je i jedna od najčešće spolno prenosivih infekcija u svijetu. Procjenjuje se da će većina spolno aktivnih osoba tijekom života doći u kontakt s nekim tipom ovog virusa. Iako u mnogim slučajevima infekcija prolazi bez simptoma i nestaje sama od sebe, određeni tipovi virusa mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

POGLEDAJ VIDEO: dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u

Pokretanje videa...

dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u 01:22
dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u | Video: Matija Habljak/Pixsell

Najpoznatija bolest povezana s HPV-om je rak vrata maternice, no virus može biti povezan i s drugim vrstama karcinoma, uključujući rak grla, anusa te spolnih organa. Osim toga, neki tipovi HPV-a uzrokuju i genitalne bradavice, koje iako nisu opasne po život, mogu značajno utjecati na kvalitetu života oboljelih.

Doktor u rukama ima natpis HPV
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Virus se najčešće prenosi spolnim kontaktom, uključujući vaginalni, oralni i analni odnos, ali i bliskim kontaktom kože na kožu. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost edukacije o zaštiti i redovitom zdravstvenom praćenju.

Jedan od najučinkovitijih načina prevencije je cijepljenje protiv HPV-a. Cjepivo štiti od najopasnijih tipova virusa koji su odgovorni za većinu slučajeva raka vrata maternice i drugih bolesti povezanih s HPV-om. U mnogim zemljama cijepljenje se preporučuje djevojčicama i dječacima u mlađoj dobi, prije stupanja u spolne odnose, jer tada pruža najbolju zaštitu.

PROMO Kad svakodnevica postane izazov
Kad svakodnevica postane izazov

Uz cijepljenje, važnu ulogu imaju i redoviti liječnički pregledi. Za žene su posebno važni ginekološki pregledi i Papa testovi, koji mogu otkriti promjene na stanicama vrata maternice u ranoj fazi, kada je liječenje najuspješnije.

Obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o HPV-u podsjetnik je koliko su edukacija, prevencija i pravodobni pregledi važni u zaštiti zdravlja. Informiranost o ovoj infekciji može pomoći u smanjenju stigme, ali i potaknuti više ljudi da se odluče na cijepljenje i redovitu zdravstvenu kontrolu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrana s najviše mikroplastike
IZNENADIT ĆETE SE

Hrana s najviše mikroplastike

Iako većina hrane i pića pohranjenih u plastičnim spremnicima sadrži ove čestice, određeni proizvodi imaju veće koncentracije mikroplastike. Provjerite koji su to
Što se događa muškarcima, a što ženama kad ne vode ljubav?
NEDOSTATAK INTIMNOSTI

Što se događa muškarcima, a što ženama kad ne vode ljubav?

Mnogi vjeruju da duže razdoblje bez seksa nema ozbiljnijih posljedica, no stručnjaci upozoravaju da tijelo i um ipak trpe. I muškarci i žene u apstinenciji gube važan izvor hormona sreće, intimnosti i bliskosti koji utječu na zdravlje, raspoloženje i odnose
FOTO Doris je naša najzgodnija trenerica: Evo zašto postala inspiracija mnogim ženama
LIJEPA I PAMETNA

FOTO Doris je naša najzgodnija trenerica: Evo zašto postala inspiracija mnogim ženama

Doris Diii je poslušala srce, okrenula novi list i zato je danas jedna od najtraženijih fitness trenerica na našim prostorima. Njezine transformacije oduševljavaju tisuće žena, a na društvenim mrežama prati je čak 124 tisuće ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026