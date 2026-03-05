Redoviti pregledi drže HPV pod kontrolom: Cijepivo je najbolji način prevencije

Ovaj dan posvećen je informiranju javnosti o načinima prijenosa virusa, mogućim zdravstvenim posljedicama te važnosti prevencije.

HPV infekcija je virusna infekcija uzrokovana humanim papiloma virusom (HPV), a ujedno je i jedna od najčešće spolno prenosivih infekcija u svijetu. Procjenjuje se da će većina spolno aktivnih osoba tijekom života doći u kontakt s nekim tipom ovog virusa. Iako u mnogim slučajevima infekcija prolazi bez simptoma i nestaje sama od sebe, određeni tipovi virusa mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

POGLEDAJ VIDEO: dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u

Pokretanje videa... 01:22 dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u | Video: Matija Habljak/Pixsell

Najpoznatija bolest povezana s HPV-om je rak vrata maternice, no virus može biti povezan i s drugim vrstama karcinoma, uključujući rak grla, anusa te spolnih organa. Osim toga, neki tipovi HPV-a uzrokuju i genitalne bradavice, koje iako nisu opasne po život, mogu značajno utjecati na kvalitetu života oboljelih.

Virus se najčešće prenosi spolnim kontaktom, uključujući vaginalni, oralni i analni odnos, ali i bliskim kontaktom kože na kožu. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost edukacije o zaštiti i redovitom zdravstvenom praćenju.

Jedan od najučinkovitijih načina prevencije je cijepljenje protiv HPV-a. Cjepivo štiti od najopasnijih tipova virusa koji su odgovorni za većinu slučajeva raka vrata maternice i drugih bolesti povezanih s HPV-om. U mnogim zemljama cijepljenje se preporučuje djevojčicama i dječacima u mlađoj dobi, prije stupanja u spolne odnose, jer tada pruža najbolju zaštitu.

Uz cijepljenje, važnu ulogu imaju i redoviti liječnički pregledi. Za žene su posebno važni ginekološki pregledi i Papa testovi, koji mogu otkriti promjene na stanicama vrata maternice u ranoj fazi, kada je liječenje najuspješnije.

Obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o HPV-u podsjetnik je koliko su edukacija, prevencija i pravodobni pregledi važni u zaštiti zdravlja. Informiranost o ovoj infekciji može pomoći u smanjenju stigme, ali i potaknuti više ljudi da se odluče na cijepljenje i redovitu zdravstvenu kontrolu.