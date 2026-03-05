Međunarodni dan svjesnosti o HPV-u obilježava se svake godine 4. ožujka s ciljem jačanja svjesnosti o Humani papiloma virus-u (HPV) te poticanja cijepljenja kao jednog od najučinkovitijih načina zaštite od ove infekcije
Redoviti pregledi drže HPV pod kontrolom: Cijepivo je najbolji način prevencije
Ovaj dan posvećen je informiranju javnosti o načinima prijenosa virusa, mogućim zdravstvenim posljedicama te važnosti prevencije.
HPV infekcija je virusna infekcija uzrokovana humanim papiloma virusom (HPV), a ujedno je i jedna od najčešće spolno prenosivih infekcija u svijetu. Procjenjuje se da će većina spolno aktivnih osoba tijekom života doći u kontakt s nekim tipom ovog virusa. Iako u mnogim slučajevima infekcija prolazi bez simptoma i nestaje sama od sebe, određeni tipovi virusa mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.
POGLEDAJ VIDEO: dr. Tatjana Petričević Vidović o HPV-u
Najpoznatija bolest povezana s HPV-om je rak vrata maternice, no virus može biti povezan i s drugim vrstama karcinoma, uključujući rak grla, anusa te spolnih organa. Osim toga, neki tipovi HPV-a uzrokuju i genitalne bradavice, koje iako nisu opasne po život, mogu značajno utjecati na kvalitetu života oboljelih.
Virus se najčešće prenosi spolnim kontaktom, uključujući vaginalni, oralni i analni odnos, ali i bliskim kontaktom kože na kožu. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost edukacije o zaštiti i redovitom zdravstvenom praćenju.
Jedan od najučinkovitijih načina prevencije je cijepljenje protiv HPV-a. Cjepivo štiti od najopasnijih tipova virusa koji su odgovorni za većinu slučajeva raka vrata maternice i drugih bolesti povezanih s HPV-om. U mnogim zemljama cijepljenje se preporučuje djevojčicama i dječacima u mlađoj dobi, prije stupanja u spolne odnose, jer tada pruža najbolju zaštitu.
Uz cijepljenje, važnu ulogu imaju i redoviti liječnički pregledi. Za žene su posebno važni ginekološki pregledi i Papa testovi, koji mogu otkriti promjene na stanicama vrata maternice u ranoj fazi, kada je liječenje najuspješnije.
Obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti o HPV-u podsjetnik je koliko su edukacija, prevencija i pravodobni pregledi važni u zaštiti zdravlja. Informiranost o ovoj infekciji može pomoći u smanjenju stigme, ali i potaknuti više ljudi da se odluče na cijepljenje i redovitu zdravstvenu kontrolu.
