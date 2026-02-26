Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
KLJUČ JE U OVOME

Regulirajte potrošnju toplinske energije: Pametno grijanje za manje račune i veću udobnost

Piše Ana Vukašinović, Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Regulirajte potrošnju toplinske energije: Pametno grijanje za manje račune i veću udobnost
Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA/Ilustracija

Rast cijena energenata i sve izraženija potreba za energetskom učinkovitošću potaknuli su kućanstva diljem Hrvatske na preispitivanje načina grijanja

Admiral

Toplinska energija čini najveći udio u ukupnoj potrošnji energije tijekom zimskih mjeseci, a pravilna regulacija sustava grijanja može donijeti znatne financijske uštede – bez odricanja od komfora.

POGLEDAJ VIDEO: Dizalice topline Sinclair

Pokretanje videa...

Dizalice topline Sinclair 00:34
Moderno i učinkovito rješenje za vaš dom | Video: PROMO

Stručnjaci ističu da ključ racionalne potrošnje nije samo u kvaliteti energenta ili snazi kotla, već u pametnom upravljanju toplinom unutar prostora. Drugim riječima, nije dovoljno proizvesti toplinu – potrebno ju je pravilno raspodijeliti i kontrolirati.

Termostatski radijatorski ventili – Mala investicija, velika razlika

Jedan od najučinkovitijih i financijski najisplativijih koraka je ugradnja termostatskih radijatorskih ventila.

Ugradite termostatske radijatorske ventile kojima možete regulirati zadanu temperaturu i time uštedjeti do 20 posto energije, zato što termostatski ventili mogu propuštati više ili manje toplinske energije u radijator. Kada prostorija dosegne željenu temperaturu, ventil automatski smanjuje protok tople vode kroz radijator, čime sprječava pregrijavanje i nepotrebno rasipanje energije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Za regulaciju se mogu koristiti obični ventili, ali ne pružaju komfor automatske regulacije kao termostatski. Kod klasičnih ventila korisnik mora ručno prilagođavati protok, što u praksi često znači da radijatori rade punim kapacitetom i kada to nije potrebno.

Prednost termostatskih ventila osobito dolazi do izražaja u stanovima i kućama gdje se pojedine prostorije koriste različitim intenzitetom – primjerice, spavaće sobe tijekom noći ili radne sobe tijekom dana. Svaka prostorija može imati vlastitu temperaturnu zonu, čime se optimizira ukupna potrošnja.

Preokret u Berlinu Njemačka ruši zeleni zakon: Građani opet mogu birati plin i loživo ulje za grijanje domova
Njemačka ruši zeleni zakon: Građani opet mogu birati plin i loživo ulje za grijanje domova

Koliko se zapravo može uštedjeti?

Prema podacima europskih energetskih agencija, pravilna regulacija temperature može smanjiti potrošnju energije za grijanje i do 20 posto. Smanjenje temperature za samo jedan stupanj Celzijusa donosi uštedu od približno šest posto godišnje potrošnje energije.

U kombinaciji s dobrim navikama – poput redovitog provjetravanja kratkim i intenzivnim otvaranjem prozora te spuštanja roleta noću – učinak se dodatno povećava.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Regulacija kao dio šire energetske strategije

Mjere regulacije toplinske energije nadopunjuju se s drugim zahvatima poput toplinske izolacije fasade, zamjene dotrajale stolarije ili modernizacije sustava grijanja, primjerice prelaskom na kondenzacijske kotlove ili dizalice topline.

No, dok su veliki infrastrukturni zahvati često financijski zahtjevni, ugradnja termostatskih ventila predstavlja pristupačno i brzo rješenje koje se može implementirati bez većih građevinskih radova.

toplinska energija Vraćeno grijanje u istočni dio Zagreba, osim u dvije zgrade
Vraćeno grijanje u istočni dio Zagreba, osim u dvije zgrade

Udobnost bez rasipanja

Osim financijske koristi, pravilna regulacija topline značajno doprinosi kvaliteti boravka. Pregrijani prostori često uzrokuju suh zrak, nelagodu i lošiji san. Stabilna i optimalna temperatura – oko 20 do 22 °C u dnevnim prostorijama te 17 do 19 °C u spavaćim sobama – osigurava zdraviju mikroklimu.

Zaključno, energetska učinkovitost ne počinje i ne završava s velikim investicijama. Ponekad je upravo precizna regulacija ono što čini razliku između visokih računa i održivog kućnog budžeta. Pametno upravljanje toplinom danas više nije luksuz – već standard odgovornog stanovanja.

LEDENI RADIJATORI Dijelovi Zagreba cijeli dan bez grijanja. HEP objavio koji će kvartovi čekati još nekoliko sati
Dijelovi Zagreba cijeli dan bez grijanja. HEP objavio koji će kvartovi čekati još nekoliko sati

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju
UVIJEK POBJEĐUJU

Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju

Astrolozi navode da, ukoliko se nađete usred svađe s nekim od zračnih horoskopskih znakova, sigurno nećete dobiti bitku. Takvim je znakovima pobjeda zajamčena baš svaki put
FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je zbog toga obožavaju!
IMA I SVOJ BREND KUPAĆIH

FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je zbog toga obožavaju!

Karina Irby je australska influencerica i poduzetnica koja je postala poznata po promoviranju prirodne ljepote na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu dijeli fotografije na kojima se vidi njezino tijelo bez uređivanja, uključujući celulit i ožiljke
Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru'
RIJETKA BOLEST JETRE

Branimir (37) iz Osijeka: 'Noću sam imao temperaturu... i šok! Dva puta presadili su mi jetru'

Kad mi se stanje pogoršalo, potražio sam drugo mišljenje u KBC-u Zagreb i odmah su rekli rekli - primarni sklerozirajući kolangitis, priča Branimir Lončarić (37), iz Osijeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026