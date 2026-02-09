Obavijesti

News

Komentari 0
toplinska energija

Vraćeno grijanje u istočni dio Zagreba, osim u dvije zgrade

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vraćeno grijanje u istočni dio Zagreba, osim u dvije zgrade
Ilustracija: Istok Zagreba ostao bez grijanja, arhivske fotografije | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Bez grijanja u Zagrebu je u ponedjeljak ujutro samo dio stanara u ulici Brune Bušića, a isporuka toplinske energije uspostavljena je u ostatku istočnoga dijela grada nakon što je u nedjelju ujutro došlo do ispada istočnog dijela vrelovodne mreže

Admiral

Isporuka toplinske energije uspostavljena je za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica, navodi HEP-Toplinarstvo.

Bez isporuke toplinske energije su krajnji kupci na adresi Brune Bušića 3-27 i 10-42, a savjetnik Uprave HEP-Toplinarstva Jurica Brnas Hini je rekao kako očekuje da bi i te dvije zgrade danas tijekom dana trebale dobiti grijanje.

LEDENI RADIJATORI Dijelovi Zagreba cijeli dan bez grijanja. HEP objavio koji će kvartovi čekati još nekoliko sati
Dijelovi Zagreba cijeli dan bez grijanja. HEP objavio koji će kvartovi čekati još nekoliko sati

Na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže jučer od ranih jutarnjih sati radile su sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe HEP-Toplinarstva. 

Nakon provjere i utvrđivanja sigurnosti svakog zasebnog dijela vrelovodne mreže postupno se puštala toplinska energija kako bi krajnji kupci što prije dobili grijanje i toplu vodu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu
Ovo je HDZ-ovac koji zarađuje više od Plenkovića: Tu su još apartmani, brod, dva auta...
IMOVINSKA KARTICA

Ovo je HDZ-ovac koji zarađuje više od Plenkovića: Tu su još apartmani, brod, dva auta...

Đakić je predao novu imovinsku karticu, koja pokazuje da nema ušteđevine ali tu su brojne nekretnine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026