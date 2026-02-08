Dijelovi Zagreba cijeli dan bez grijanja. HEP objavio koji će kvartovi čekati još nekoliko sati

HEP Toplinarstvo objavilo je priopćenje o obustavi isporuke toplinske energije u istočnom dijelu Zagreba nakon ispada istočne vrelovodne mreže koji se dogodio u ranim jutarnjim satima u nedjelju, 8. veljače. Zbog kvara bez grijanja i tople vode ostali su krajnji kupci u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica.

Kako navode iz HEP Toplinarstva, sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe od ranih jutarnjih sati rade na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže. Nakon provjere sigurnosti svakog pojedinog dijela sustava, toplinska energija se postupno pušta u mrežu.

Trenutno je omogućena isporuka toplinske energije za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode u Cvjetnom naselju, dijelu naselja Vrbik i Martinovka te u naseljima Zapruđe, Sopot, Siget, Trnsko i dijelu naselja Središće. U sljedećim satima očekuje se povratak opskrbe u naseljima Kruge, Borovje, Savica, Folnegovićevo naselje i Sigečica.

Ispitivanje sustava, punjenje mreže i podizanje temperature vrelovoda i dalje su u tijeku, a iz HEP-Toplinarstva poručuju da se opskrba normalizira postupno te mole građane za strpljenje i razumijevanje dok se sustav u potpunosti ne stabilizira.