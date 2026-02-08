Obavijesti

Dijelovi Zagreba cijeli dan bez grijanja. HEP objavio koji će kvartovi čekati još nekoliko sati

Dijelovi Zagreba cijeli dan bez grijanja. HEP objavio koji će kvartovi čekati još nekoliko sati
Ispitivanje sustava, punjenje mreže i podizanje temperature vrelovoda i dalje su u tijeku, a iz HEP-Toplinarstva poručuju da se opskrba normalizira postupno te mole građane za strpljenje i razumijevanje

HEP Toplinarstvo objavilo je priopćenje o obustavi isporuke toplinske energije u istočnom dijelu Zagreba nakon ispada istočne vrelovodne mreže koji se dogodio u ranim jutarnjim satima u nedjelju, 8. veljače. Zbog kvara bez grijanja i tople vode ostali su krajnji kupci u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica.

Kako navode iz HEP Toplinarstva, sve raspoložive terenske i inženjerske ekipe od ranih jutarnjih sati rade na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže. Nakon provjere sigurnosti svakog pojedinog dijela sustava, toplinska energija se postupno pušta u mrežu.

Trenutno je omogućena isporuka toplinske energije za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode u Cvjetnom naselju, dijelu naselja Vrbik i Martinovka te u naseljima Zapruđe, Sopot, Siget, Trnsko i dijelu naselja Središće. U sljedećim satima očekuje se povratak opskrbe u naseljima Kruge, Borovje, Savica, Folnegovićevo naselje i Sigečica.

Ispitivanje sustava, punjenje mreže i podizanje temperature vrelovoda i dalje su u tijeku, a iz HEP-Toplinarstva poručuju da se opskrba normalizira postupno te mole građane za strpljenje i razumijevanje dok se sustav u potpunosti ne stabilizira.

