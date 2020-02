'Rekao mi je da dobro kuham, da se mogu udati... Za njega!'

Ika Marić (68) iz Dubrovnika i njen partner Risto Čičković (69) iz Trebinja odlučili su se vjenčati. Uskoro će pred matičarom i šezdesetak svatova izgovoriti “da”.

- Važno je da se volimo, nikad nije kasno za ljubav - poručuju uz osmijeh Ika i Risto. Kako piše direkt-portal.com, prijatelje i rodbinu zatekli su odlukom da organiziraju svadbu u sedmom desetljeću života.

- Osjetili smo da smo jedno za drugo. Shvatili smo da je bolje da se udružimo, da budemo zajedno i da se vjenčamo na kraju.

Osjećamo da smo srodne duše. Kad sam rekla mojoj obitelji da ću se udati, bili su malo skeptični.

'Gdje ćeš se ti pod stare dane udavati, zašto ti to treba...’ Ali su se kasnije smirili jer sam ih uvjerila da mi treba netko i da je teško živjeti sam - priča Ika.

Foto: Direkt-portal.com Upoznali su se prije dvije godine kad se Ika iz Dubrovnika doselila u Trebinje. Prije dva mjeseca njihovo poznanstvo preraslo je u ljubav. Ika je tadašnjeg poznanika Ristu ugledala u kafiću te ga je pozvala da joj se pridruži. Razgovarali su i otkrili da uživaju u društvu.

- Ja sam se ustručavao malo, gdje Dubrovčanka da se uda za mene, seljaka - govori Risto i priznaje da je ženidbu potajno priželjkivao, jer mu je 12 godina samačkog života već bilo dodijalo. U poznim godinama, kažu, nije lako naći partnera koji vam odgovara, jer čovjek sve više razmišlja na koga će naići.

Foto: Direkt-portal.com - Kad si mlad, ne misliš puno, bitna ti je samo ljubav, a ne je li ta osoba stvarno za tebe. Sad je drukčije. Ika je prava osoba za mene - siguran je Risto. U svoj izbor sigurna je i Ika. Svidio joj se, kaže, Ristin karakter, način na koji se šali, njegova uviđavnost...

- Kad sam ga prvi put pozvala na ručak, došao je točno u dogovoreno vrijeme s buketom cvijeća. Donio je domaću pogaču i sok od šipka. Sve je on to sam napravio. Bila sam sretna i ushićena jer sam vidjela da još postoje džentlmeni - ispričala je dodajući kako je Risto već tad spomenuo brak, no ona ga je ignorirala. Pristala je dva dana poslije kad je promislila o svemu.

Toalete za vjenčanje već su spremne, goste su pozvali, pa mladenci s nestrpljenjem čekaju svoju subotu. Treme, kažu oni, nemaju.

