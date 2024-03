'Rekao mi je najgoru stvar koju ženi možeš reći nakon seksa'

Korisnica Reddita AppleCinnamon87 je ostala potpuno šokirana i povrijeđena nakon grubog komentara koji joj je uputio muškarac nakon seksa. Ispričala je kako se osjećala zbog toga, ali ljudi misle da su njegove riječi daleko od istine.

U grupi Savjeti za spojeve podijelila je objavu o razgovoru nakon prvog zajedničkog seksa.

- Nakon seksa, sljedeće jutro, se žalio na bivšu koja je prekinula s njim prije tri godine, a također mu je napravila dosta trauma - objasnila je.

Nakon toga je shvatila da on nije za nju i pretpostavila da i on osjeća isto jer je rekao nešto u tom smislu.

Nekoliko dana kasnije, poslala mu je poruku da ne želi vezu s njim, ali da će mu pružiti podršku ako treba nekoga za razgovor.

On joj je odgovorio uvredljivom izjavom koja je šokirala sve na forumu.

- Ni ja ne želim spavati s tobom. Nisi mi fizički privlačna, bila si mi slatka s odjećom na sebi, a i ugašeno svjetlo je pomoglo, ali jedva sam ostao napaljen - glasila je poruka.

- Mislim da je ovo vjerojatno najzločestija stvar koju bi itko mogao reći ženi - napisala je i dodala kako se zdravo hrani, a ranije je od muškaraca dobivala komentare da ima "lijepo tijelo". No, ipak misli da je njegov komentar iskren i da on to stvarno misli.

- Djevojko, nije bio iskren. Bio je ljut što si prekinula sve pa te je morao udariti tamo gdje boli jer su neki ljudi užasni. Jasno je da taj čovjek u sebi nema morala, etike ili empatije - komentirao je jedan korisnik Reddita.

- Nije bio iskren. Njegov ego je bio povrijeđen zbog odbijanja te je ogorčen na žene pa je zato bio takav prema vama kako bi se osvetio - dodao je drugi.

- On nije iskren, samo svaljuje na vas svoje vlastite nesigurnosti - pisalo je u trećem komentaru, piše The Sun.