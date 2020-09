Rekla sam trudnoj prijateljici da je izabrala 'nevjerojatno glupo' ime za dijete i sada je ljuta

Trudna Britanka, obožavateljica 'Igre prijestolja', odlučila je svojoj bebi dati ime po junakinji iz serije Aryi Stark. Prijateljica ju je upozorila da je to ime sada moderno i da će vjerojatno biti još puno djece s istim imenom

<p>Dok su pričale o imenima za bebu, trudna Britanka pitala je svoju cimericu što misli o imenu Arya. Trudnica je velika obožavateljica 'Igre prijestolja' i htjela je svojoj kćerkici dati ime po junakinji iz serije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (propusti u odgoju):</p><p>Cimerica je rekla da joj se sviđa izbor imena, pogotovo simbolika jer ime može značiti i 'prijatelj' i 'plemenit', no upozorila je prijateljicu da je to ime sada moderno i da će vjerojatno biti još puno djece koja će se isto zvati, ali da to nije neki problem.</p><p>- Sljedeći dan mi je rekla da je pronašla način kako da svoje prvo dijete nazove Arya, ali da ime nije kao i sva ostala. Objasnila mi je da će se ime pisati 'Aughreighyah', što se čita Arya, ali ne izgleda tako. Trebala sam dva puta pročitati ime dok ga nisam uspjela izgovoriti - napisala je cimerica na Redditu.</p><p>Buduću majku zanimalo je što cimerica misli o njezinoj ideji.</p><p>- Iskreno, mislim da ime izgleda nevjerojatno glupo i da bi trebala dijete nazvati jednostavno Arya - odgovorila joj je.</p><p>Trudnica se tada naljutila i rekla da su ona i njezin partner došli na tu ideju samo zato što je cimerica rekla da će ime biti često.</p><p>- Rekla sam joj da je bolje imati uobičajeno ime od zbunjujućeg - zaključila je cimerica.</p><p>Nakon toga, cimerica se obratila korisnicima Reddita da ih pita što misle tko je u pravu.</p><p>Svi su se mahom složili s njom, a neki su čak i komentirali da drugačijim pisanjem nije riješen osnovni problem, a to je da će malena imati isto ime kao i mnoge druge djevojčice, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/i-told-friend-baby-name-22754445" target="_blank">Mirror</a>.</p><p>- Pa s takvim imenom će djetetu napraviti pakao od života. Ime izgleda kao da je mačka pretrčala preko tipkovnice - pisalo je u jednom od komentara.</p><p>Što vi mislite, tko je u pravu?</p>