Rekli su da će sigurno umrijeti: Isključili aparate, a on oživio...

Nakon što su djeca 12. prosinca pronašla T. Scotta Marra (61) iz Omahe u Nebrasci kako samo leži na krevetu i ne odgovara na njihove pozive odveli su ga u metodističku bolnicu i stavili na aparat za disanje na intenzivnoj njezi. Doktori su dijagnosticirali moždani udar i rekli njegovoj obitelji da su šanse za oporavak gotovo nikakve.

Sljedećeg dana je njegovo četvero djece došlo u bolnicu vidjeti ima li nekakvog napretka, ali Marr nije pokazao nikakvo neurološko poboljšanje. Oteklina mozga, prvenstveno u stražnjem dijelu, je jako zabrinjavala njegove liječnike koji su mu dali lošu prognozu, piše Daily Mail.

- Bili smo zabrinuti da je u ovom slučaju u pitanju stanje koje se neće poboljšati i da će stanje gospodina Marra završiti moždanom smrću - rekla je dr. Rebecca Runge.

Njegova kći Preston Marr je izjavila da su se ona i ostatak obitelji u tom trenu suočili s ružnom stvarnošću: da su šanse za oporavak njezinog oca male ili nikakve.

- Uvijek je govorio: 'ne želim da me gledate kako ležim u bolnici ili u staračkom domu' - rekla je Preston Marr.

- Doktori su nam rekli da su šanse za oporavak skoro nikakve te smo ga odlučili skinuti s aparata. Pozdravili smo se s njim, a medicinsko osoblje je izvadilo tube, ugasilo aparate i mi smo ostali stajati uz njegov krevet - opisuje Preston.

Nakon gašenja aparata doktori su im rekli da Scott nije kandidat za davanje organa zato što njegov mozak još pokazuje aktivnost.

Ali Scott je nastavio sam disati. Sljedeće jutro njegova djeca su se vratila, odlučivši zanemariti sastanak u pogrebnom poduzeću i vidjeti ima li kakvog napretka.

- Došla sam do njegovog kreveta i pitala ga može li pomicati palcem i on je polako pomaknuo palac. Zatim sam ga pitala može li pomaknuti prste na nogama i on je polako pomaknuo prste - ispričala je Preston.

Nakon što su rekli doktorima čemu su svjedočili, naručen je još jedan pregled.

Ispostavilo se da T. Scott Marr pati od rijetkog stanja koje se naziva sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije, koji se može uspješno liječiti.

- To stanje je obično uzrokovano visokim krvnim tlakom, ali postoje mnoge stvari koje to mogu uzrokovati - rekla je dr. Runge.

- Velika oteklina koja se pojavila na pozadini glave gospodina Marra nije tipična za taj sindrom, zbog čega je razorni moždani udar bio početna dijagnoza - dodala je doktorica.

Gospodin Marr se uskoro probudio, nakon čega su ga djeca prozvala 'Čudotvorcem'.

- Ne želim ovo pretvoriti u veliku religioznu stvar, ali reći ću vam da je to bilo poprilično čudo - izjavio je gospodin Marr.