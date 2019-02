Rekli su da neću doživjeti 18. rođendan, a planiram vjenčanje

Jlissa Austin (30) iz Teksasa niža je od jednog metra i kaže kako je mislila da je predodređena da bude sama sve dok nije upoznala ljubav svog života, Johnathona Shortera. Poduzetnica koja vodi vlastitu tvrtku za tkanje prkosi svim izgledima pa čak uči tipkati i četkati zube prstima na stopalima.

Sretni par kaže da su baš kao i svi drugi jer Jlissin invaliditet ne utječe na njihov ljubavni život. Jlissa i Johnathan, koji je visok 167 centimetara, žive u stanu u Houstonu i trenutno planiraju svoje vjenčanje iz snova.

Foto: Facebook

- Johnathan i ja smo odličan par, tako smo usklađeni. Nisam mislila da ću ikada upoznati takvu osobu. Osjećam se tako dobro što imam Johnathana uz sebe. Kad nas ljudi vide da hodamo zajedno, neki od njih se rukuju s Johnathanom i kažu da mu se dive. Ali, srećom, ne doživljavamo previše osuda - rekla je Jlissa.

Johnathan uglavnom pomaže Jlissi da jede, ulazi i izlazi iz automobila i dodaje joj stvari koje se nalaze previsoko.

- Jlissa je sjajna osoba i veliki prijatelj. Tako je simpatična. Sada smo kompletan tim. Upoznali smo se prije 13 godina preko zajedničkih prijatelja. Na početku smo se sprijateljili, a onda se rodila ljubav. Kada mi je prvi put otvoreno pričala o svom stanju, ja sam je saslušao i prihvatio. Nikada mi nije smetalo što ona nema ruke ili što je mala, a njezino stanje nikada nije utjecalo na naš ljubavni život. Jednostavno je volim kao običnu osobu i tako se prema njoj ponašam - rekao je Johnathan.

Jlissini simptomi nisu bili tipični za određeno stanje, a doktori su joj samo rekli da neće imati dobru kvalitetu života.

Foto: Facebook

- Još mi nije određena pravilna dijagnoza. Mislim da nikada neće ni biti. Mojoj mami su samo rekli da nemam koljena, ruke i da ću biti malog rasta. Rekli su i da nikada neću hodati te da neću doživjeti 18. rođendan. Evo me danas, imam 30 godina i sposobna sam raditi puno toga - kaže Jlissa.

Njezina majka, Deborah Austin, bila je šokirana kada je nakon rođenja vidjela kćer.

- Kada sam bila trudna mislila sam da će se Jlissa roditi s dugim nogama koliko se ritala. Prvih nekoliko dana bilo je jako teško, ali uspjeli smo ih prebroditi. Zatim smo počeli razmišljati kako ćemo se u budućnosti s tim nositi. Borili smo se kroz život i evo nas sada, sretni smo - rekla je Jlissina majka.

Srećom, Jlissu u školi nisu maltretirala druga djeca. Tijekom tih godina, Jlissa se zapravo osjećala voljenom.

- Ljudi su se lijepo ponašali i voljeli me. Djeca me nisu maltretirala, a mislim da su me voljeli jer sam im bila kao mala lutka. To je bilo lijepo razdoblje u mom životu - prisjeća se Jlissa.

Ona sada vodi uspješan tkalački posao i nedavno je napravila novu internetsku stranicu za svoje brojne klijente. Svakodnevno se osjeća ugodno, a većinu stvari radi sama uz malu pomoć Johnathana. Jlissa misli da ne postoji ništa što ona ne može postići.

- Perem zube, koristim telefon, radim svaki dan i izlazim i upoznajem se s ljudima. Puno stvari mogu pokupiti s nogama, a ponekad sam u stanju i otići sama na toalet. Riječ 'ne mogu' jednostavno nije u mom vokabularu. Želim svima poručiti da ostanu jaki i budu ono što jesu. Nikada nemojte odustati - poručuje Jlissa koja je ponosna na sebe i do kuda je došla.