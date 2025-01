Rendgenom su u trgovinama provjeravali veličinu stopala

Prikazavši rendgensku snimku ruke svoje supruge, Wilhelm Röntgen 5. siječnja 1896. objavio je otkriće X-zraka. Jedno od najvećih otkrića modernog doba, X-zrake, dobile su ime upravo po njemu. One prodiru kroz tkivo i otkrivaju strukturu kostiju, no u doba u kojem su otkrivene nisu još bili poznati štetni učinci X-zraka. Postojale su sumnje u njihovu opasnost, no nisu shvaćane ozbiljno, pa su rendgen koristili čak i u trgovini obuće kako bi provjerili veličinu stopala.