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Šibenčanima su 1926. godine kontracepciju nudili poštom...

Piše Ana Vukašinović,
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Šibenčanima su 1926. godine kontracepciju nudili poštom...
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prezervativi su se nekada davno izrađivali i od ribljih mjehura i bili su za višekratnu upotrebu. Oglašavali su se najnormalnije...

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Iako su se nekad izrađivali od životinjskih crijeva i koristili su ih i muškarci u spiljama, unatoč protivnicima kondoma, ljudi su ih nakon srednjeg vijeka prigrlili. Prodavali su ih čak i u pubovima te u brijačnicama diljem Europe i Azije krajem 18. stoljeća. No ti kondomi nisu bili jeftini pa su muškarci znali jedan koristiti više puta. Do 19. stoljeća tržište kondomima je procvjetalo. Za pojavu kondoma sličnijih današnjima zaslužan je Charles Goodyear, mada mu to nije bilo ni na kraj pameti. On je 1839. godine otkrio postupak vulkanizacije nakon osam godina eksperimentiranja sa sirovom gumom. Nedugo nakon toga pojavio se i prvi gumeni kondom - bilo je to 1855. godine, a kondom se mogao koristiti više puta.

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