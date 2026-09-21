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Štandovi na Velesajmu 1974. bili su dugi čak 70 kilometara...

Piše Ana Vukašinović,
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Štandovi na Velesajmu 1974. bili su dugi čak 70 kilometara...
Foto: Arhiva VL
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Između ostaloga, tamo su bili izloženi trkaći automobil Formule 1 najmlađeg pobjednika Emersona Fittipaldija, poljski helikopter MI2, bageri iz Đure Đakovića i Pullosula, korejski liker sa zmijom...

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U Aleji nacija i danas vrije kao u košnici. Deseci tisuća znatiželjnika šeću se po velesajamskom gradu. Kad bi željeli da taj velesajamski grad temeljito pregledaju, trebalo bi im sigurno četiri dana. Jer pedantni velesajamski statističari izračunali su da bi izložbeni štandovi, poslagani jedan do drugoga, bili dugački čak 70 kilometara, a da obiđete cijeli Velesajam morali biste prevaliti put od stotinu kilometara, drugim riječima kao udaljenost od Novske do Zagreba. Bio je to osvrt na 109. međunarodnu velesajamsku priredbu u Zagrebu, zabilježen s nekoliko fotografija u Večernjem listu 21. rujna 1974. godine. Između ostaloga, tamo su bili izloženi trkaći automobil Formule 1 najmlađeg pobjednika Emersona Fittipaldija, poljski helikopter MI2, bageri iz Đure Đakovića i Pullosula, korejski liker sa zmijom...

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