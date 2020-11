Tajne dobrog pire krumpira: Kuhari otkrili najčešće pogreške

Kuhari su na Redditu podijelili svoje savjete kako napraviti kremasti pire krumpir bez ikakvih problema, a zajamčeno će vam ovi trikovi zauvijek promijeniti način spremanja pire krumpira

<p>Pire od krumpira vjerojatno je jedno od najtežih jela koje možete dovesti do savršenstva jer toliko toga može poći po zlu. Iako je riječ o jednostavnom prilogu s malo sastojaka, detalji su ti koji mogu stvoriti ili pokvariti ovaj klasik. Nedovoljno kuhanje krumpira dovodi do grudica, a predugo kuhanje uzrokuje njihovo raspadanje - što nitko ne želi. Srećom, profesionalni kuhari su na Redditu podijelili nekoliko savjeta i trikova koji će vaš pire krumpir dovesti na neku novu razinu. </p><h2>1. Ne dodajete dovoljno masti</h2><p>Sastojak za koji se mnogi kuhari slažu da je presudan u pravljenju kremastog pire krumpira je masnoća.</p><p>Jedan je kuhar rekao: 'Masnoća je ključ. Maslac i vrhnje su ključni, neki kuhari mogu dodati čak i do 50 posto nje kako bi dobili pravi pire krumpir'.</p><p>Drugi kuhar je dodao: 'Zaista, treba dosta maslaca. Možete koristiti i druge masti, ali maslac je standard. Ludo Lefebvre uvijek govori da za savršen pire krumpir treba 'jedan kilogram krumpira i jedan kilogram maslaca. Ali ne morate koristiti samo maslac, jer drugi kuhari kažu da postoje alternativni sastojci koji dodaju okus'.</p><p>Treći kuhar je napisao: 'Maslac i vrhnje. Također, krem ​​sir - ne samo da ima puno masnoće, tu je i dobra doza mliječne kiseline (kao i emulgatori i zgušnjivači) koja pomaže dodati okus'. </p><p>- Majoneza je također dobra za pire radi istih razloga - napisao je jedan korisnik Reddita.</p><h2>2. Ne solite krumpir</h2><p>Što se tiče kuhanja, svi znamo da hranu moramo začiniti. Sada ne trebate imati cijelu policu sa začinima da bi vam hrana bila ukusna (premda će to pomoći) ali upotreba soli itekako je potrebna, kaže jedan kuhar.</p><h2>3. Ne eksperimentirate s okusima</h2><p>Još jedan način da u svoj pire uvrstite različite vrste okusa je dodavanje još jednog povrća u smjesu. Ne samo da mu to daje više dimenzija, već ga može učiniti i slađim.</p><p>Jedan je kuhar objasnio: 'Također volim raditi kašu od mrkve i krumpira. Samo stavite kuhanu mrkvu u posudu s krumpirom. Mrkva dodaje lijepu slatkoću, a trebate dodati samo malo maslaca'.</p><h2>4. Koristite mikser</h2><p>Što se tiče gnječenja krumpira, postoji niz tehnika koje možete isprobati. Bez obzira koristite li drobilicu ili mikser, cilj je isti - imati krumpir bez grudica. Ali ono što biste trebali koristiti prema nekim gurmanima, bogatije je.</p><p>Jedan je kuhar rekao: 'Velika pogreška koju sam znao napraviti bio je mikser - ne. Upotrijebite drobilicu ili gnječilicu za krumpir'.</p><p>Drugi se složio: 'Koristite gnječilicu za krumpir za svilenkasto glatku teksturu!'.</p><p>- Jednom kad sam počeo stavljati krumpir u gnječilicu za krumpir natrag u lonac na laganu vatru s toplim maslacem i vrhnjem, pire je dobio potpuno novu dimenziju - komentirao je treći.</p><h2>5. Ne uklanjate škrob</h2><p>Škrob može pire krumpir učiniti ljepljivim i tjestastim. Dakle, pranjem ili namakanjem rezanog sirovog krumpira pomoći ćete isprati male molekule škroba poznate kao amiloza.</p><p>Oduševljeni kuhar je dodao: 'Maknite škrob s krumpira. Dakle, ogulite ih i narežite na kockice. Isperite ga i skuhajte. Zatim isperite krumpir u vrućoj vodi te ga zgnječite. To će osigurati da krumpir bude pahuljast, a ne ljepljiv', piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/chefs-share-biggest-mistakes-people-22997763" target="_blank">Mirror</a>.</p>