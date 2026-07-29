FOTO Resort iz budućnosti kod Vrbovca: Hranu i piće donosi vam robot! A tu je i Alexa...

Na samo 30-ak minuta od gradske vreve Zagreba, u Poljanskom Lugu kraj Vrbovca, otvoren je novi turistički resort "The Spot". Zaputili smo se tamo, a dočekala nas je srdačna vlasnica Dora Sandić. Odmah su nam za oko zapeli dizajnerski bungalovi s privatnim bazenima/jacuzzijima koji su okruženi šumom i mirom. "The Spot", projekt Dore i supruga Aleksandra, realizacija je 15 godina stare ideje o stvaranju jedinstvene destinacije koja spaja prirodu, udobnost i inovativnu tehnologiju.

Ideja je, kako nam priča vlasnica Dora, nastala iz želje da se obogati turistička ponuda ovoga kraja, a u realizaciju se krenulo prije dvije godine, uz pomoć sufinanciranja iz EU fondova. Projekt koji je prvotno zamišljen nešto skromnije, na kraju je prerastao u turističko naselje s 11 luksuznih smještajnih jedinica koje su u kategoriji pet zvjezdica.

Foto: 24sata

- Prvotno smo ovdje imali nekoliko kuća za odmor. Jako nam je dobro išlo, imali smo puno stranaca pa smo htjeli malo obogatiti ponudu. Htjeli smo u ove naše krajeve donijeti čistu kontinentalnu priču. Uz smještaj nudimo i gastronomsko iskustvo koje se isključivo bazira na lokalnim namirnicama i starim jelima prigorskog kraja, kojima dajemo malo 'novog života' i kompletno ih moderniziramo da budu prihvatljiva svakome. Ujedno veličamo taj naš kontinent, kao što recimo Istra nudi svoje istarske specijalitete - govori nam Dora. Dodaje kako joj je žao što u ovom dijelu Hrvatske manjka kontinentalnih restorana i tradicionalne "starinske ponude". Ovim žele to promijeniti.

Foto: The Spot

- Naša hrana u restoranu je većinom iz lokalnih OPG-ova. Maksimalno je sve domaće. Jelovnik mijenjamo sezonski, a kreiran je u suradnji s naša dva kuhara, dok sam ja ta koja je visokokritična i očekujem samo najbolje od tanjura koje izbacujemo. Ledene čajeve i limunade radimo sami, kao i kave s okusom. Koliko je moguće, izbjegavamo komercijalnu ponudu i sami proizvodimo sve u našim mogućnostima. Od specijaliteta, recimo, nudimo ražnjiće od dimljenog soma. Kupujemo cijele somove s okolnih ribnjaka, sami ih 'dry ageamo' i dimimo. Imamo kroket od trgane svinjske glave, krpice sa zeljem u modernoj verziji, gdje su zapravo gyoze punjene zeljem. Nudimo i žgance s vrhnjem u potpuno novoj verziji - u obliku tacosa. Šufnudle sa zecom, cappellette s divljom svinjom, biftek, rolanu piletinu s mlincima, teleće obraze... - otkriva nam vlasnica.

Foto: 24sata

Bacili smo oko na cijene trenutačne ponude i kreću se od 11 do 36 eura. Osim klasičnih koktela, koji su po 9,50 eura, tu su i oni signature od 11 eura. Posebno su nam se svidjeli "Bee's Knees and Velvet seas" i "Zenith".

Vlasnici su prvo htjeli ponuditi samo smještajne kapacitete i salu za svadbu, a na kraju su otvorili i restoran, kafić, a imaju i sportske vanjske i unutarnje sadržaje, povrtnjak i saunu.

Foto: 24sata

- Imamo golf teren i multifunkcionalnu sportsku dvoranu. Prvo sam je, sebično, kreirala za sebe, jer sam u akrobacijama cijeli život, ali služit će i za, recimo, tečajeve plesa i grupne treninge. Poanta svega ovoga je da imamo posla cijele godine, da to nije samo ponuda smještaja koji će profitirati od travnja do listopada. U proljeće i jesen organiziramo svadbene svečanosti, unutar ljetne sezone smo okrenuti turizmu, a ostale mjesece radimo kongrese, sportske pripreme, team buildinge... Kapacitet sale nam je za 280 ljudi. Što se tiče vjenčanja, potrudili smo se osigurati kompletan doživljaj za mladence, pa im tako nudimo i vanjski prostor za održavanje obreda, s pregršt sjedećih mjesta za njihove goste - govori Sandić.

Foto: 24sata

Srce ponude resorta čini 11 identičnih bungalova, svaki površine 63 kvadrata, idealnih za smještaj dvije osobe, iako se kauč na razvlačenje može iskoristiti za dodatna dva gosta. Svaki bungalov dolazi s vlastitim grijanim masažnim bazenom koji se može koristiti cijele godine. Nije riječ o klasičnom bazenu, već o takozvanom "swim spa" sustavu koji omogućuje protustrujno plivanje, nudeći tako mogućnost rekreacije, a ne samo opuštanja.

Foto: 24sata

Dva bungalova nose oznaku "premium" jer umjesto tuša imaju kade, a posebna pozornost posvećena je i pristupačnosti, jedan je bungalov u potpunosti prilagođen osobama u invalidskim kolicima. Visoki stropovi daju dodatni osjećaj prostranosti, a gosti mogu uživati uz goleme televizore i električne kamine koji stvaraju poseban ugođaj. Tu je i romantično ljetno kino u prirodi uz vatru i lampice. U naselju nema javne rasvjete, a to omogućuje nesmetano uživanje u zvjezdanom nebu.

Foto: 24sata

- U kino mogu doći svi, a organiziramo ga u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem u Vrbovcu. Trudimo se malo pomalo ponuditi što više sadržaja - kaže nam Dora.

Foto: The Spot

Cjelokupni vizualni identitet resorta, od eksterijera do posljednjeg detalja u interijeru, potpisuje sama vlasnica. Njezina vizija bila je stvoriti prostor koji je u potpunom skladu s prirodom koja ga okružuje.

Foto: 24sata

- Glavni dizajner interijera i eksterijera sam ja. Dizajnom dominiraju zemljani i šumski tonovi, prirodni materijali i oblici, a jedini 'strani' element je metal, koji je decentno uklopljen kako bi prostoru dao modernu notu. Rezultat je elegantan i ugodan ambijent koji odiše mirom i poziva na odmor - govori nam Dora.

Foto: The Spot

Jedan od najzanimljivijih aspekata resorta je potpuna digitalizacija usluge, osmišljena kako bi gostima pružila maksimalnu privatnost i komfor. Svaki bungalov opremljen je tabletom i pametnim asistentom Alexa, putem kojih gosti mogu naručiti poslugu u sobu ili komunicirati s recepcijom bez potrebe za fizičkim kontaktom.

Foto: 24sata

Vrhunac ove futurističke ponude su roboti za dostavu. Kad gost naruči hranu ili piće, umjesto osoblja, na vrata bungalova stiže robot.

Foto: The Spot

- Imamo robote koji voze hranu do bungalova. Ako si netko nešto naruči, robot donese i pozvoni na vrata, doslovno ga dopremi do praga, naravno, samo ako gost to želi - objasnila je Sandić.

Foto: The Spot

Istražili smo ponudu takvih robota. PUDU BellaBot Pro, robotski konobar za dostavu hrane, prepoznatljiv je po četirima policama, "mačjim ušima" i velikom ekranu ugrađenom u prednji dio kućišta. Cijena robota trenutačno je na tržištu od 13.000 do 17.000 eura.

Foto: The Spot

Položaj resorta pokazao se idealnim i za strane turiste koji žele istraživati Hrvatsku. Dora se prisjetila obitelji iz Francuske koja je boravila u njihovoj prvoj kući za odmor.

Foto: 24sata

- Rekli su nam da smo na idealnoj poziciji. Pola sata do Zagreba, sat vremena do Varaždina, dva sata do Slavonije, sat i pol do Plitvica ili mora. Oni su svaki dan sjeli ujutro u auto i otišli na izlet - ispričala je i naglasila kako je kontinentalna Hrvatska zapravo savršeno polazište za otkrivanje cijele zemlje.

A mi ćemo se ovdje sigurno vratiti...