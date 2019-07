Ribafish će plivanjem spojiti 50 otoka u spomen na sina Roka

Prestani mi pričati bajke prije spavanja, želim čuti o najljepšim plažama, govorio je poznatom novinaru Domagoju Jakopoviću Ribafishu sin Rok. Planirali su zajedno obići sve hrvatske otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj 12. godini.

- Nakon tog tragičnog događaja sve se srušilo i ništa nije imalo smisla. Liječnici su mi govorili da je sve što pokušam stvoriti besmisleno jer sam navođen krivim emocijama. No nakon godinu dana u snu sam zamislio da plivam s Rokom, da dolazimo na neki otok gdje su svi sretni i veseli - priča nam Riba.

Hrabri je otac odlučio nastaviti avanturu i ispuniti obećanje voljenom sinu. Želja mu je, kroz projekt RokOtok, prvi put povezati sve nastanjene jadranske otoke, njih 50.

Foto: Facebook/RokOtok

Planira 6. srpnja krenuti iz Dubrovnika na Koločep i u prvoj etapi u srpnju spojiti njih 17, s ciljem na Čiovu 30. srpnja.

Ukupno će preplivati oko 100 km na 17 ruta. Prosječna ruta je oko 6 km, a za to mu, kaže, treba prosječno dva sata.

- Svi avanturisti koji su krenuli u takve pothvate imali su velike pripreme. Ja nisam jer sam u tri mjeseca, uz pomoć prijatelja i poznanika, morao organizirati cijeli projekt, sakupiti pomoć te sam jutrima prije posla pokušao malo raditi na kondiciji. Plivao sam dva-tri puta tjedno prije posla po sat vremena i išao u teretanu dvaput tjedno. Prema stručnim smjernicama, trebao bih jesti samo proteine - meso i povrće. Zbog prirode mog posla na gastrosceni, nisam baš najbolje pazio, no kada dođem na brod, toga ću se više pridržavati - optimističan je Riba, koji je bio veteranski prvak države u daljinskom plivanju 2001. i 2002. godine.

- Nisam više u top formi kao nekad. No uz mene ide brod, koji neće biti udaljen više od tri metra. Na njemu će osim skipera biti liječnica, spasilac i snimatelj. Ne isplovljavamo jedino tijekom lošeg vremena i tad se sve pomiče za jedan dan - kaže Riba. No iako je svaka podrška dobrodošla, ističe kako je važno da su svi ljudi koji mu se pridružuju u plivanju profesionalni sportaši jer plivaju na vlastitu odgovornost i moraju imati svoju barku.

- Kad sam plivao maratone, naučio sam da plivanje u bazenu i moru nije isto. U moru je zahtjevnije jer nije mirno, nisu idealni uvjeti, stalno treba gledati okolo... Kilometar u moru je kao 1,5 km u bazenu, i kao 3-4 km trčanja - objašnjava i nastavlja:

- Što se tiče psihe, tu još najbolje stojim jer je cijeli projekt zbog Roka. On će svake sekunde biti sa mnom. U svakoj kapi mora ja vidim njega, i kad će boljeti ruke, znat ću da mi je cilj da na 50. otoku izađem i stavim zastavicu. Tad ću znati da sam ispunio obećanje i dovršio našu putničku i istraživačku priču - kaže i naglašava da je bit za Roka spojiti dvije točke.

Foto: Facebook/RokOtok

- Zajedno smo prošli 18 županija i uvijek se sjetim mjesta koja smo posjetili. Pokušavam te bolne trenutke pretvoriti u sretne jer tih 12 godina bilo je prekrasno. Danas, na primjer, kad vidim jezero Petnja, gdje smo skakali i bježali od stršljena, umjesto da plačem, nasmiješim se i smatram to lijepom uspomenom - kaže Ribafish, čiji je projekt zapravo zbog djece i roditelja, njihova druženja. Za djecu je zamišljeno da ne idu plivati između otoka nego da nas čekaju na plaži, na sigurnom – iza bova.

- Doći ću na najbliži rt, upiknuti zastavicu i to znači da je otok osvojen. Dolazim do bova, javljam se djeci, otplivamo na obalu i ispričam im o ekologiji, hrvatskim otocima i očuvanju tradicije, putovanjima, avanturizmu i istraživanju, napravimo mali kviz... Tad se bacamo u potragu za skrivenim blagom, zagonetnim predmetom koji je u međuvremenu sakrio na otoku netko s broda. Čestitamo onome tko ga pronađe, no imamo poklončiće za sve. Pokazivat ću im, primjerice, plastičnu čašu i reći im da sam to pokupio usput te pitati znaju li koliko treba da se to razgradi. Netko će reći tri sata, a ja ću odgovoriti: ‘100 godina. Hoćeš li opet baciti’? Sve će biti kroz smijeh i zezanciju, da shvate zašto je dobro voljeti prirodu i ljude - objašnjava. Koliko će ljudi doći, kaže, ovisi o tome koliko je otok velik i nastanjen.

- Volontiranje je dobrodošlo, ako netko može pomoći s barkom za plivače. Imate li viška nekog osvježenja, ili imate volje napraviti kolač, jako ćete nas razveseliti. Dragi ljudi su već ponudili smještaj na nekim otocima, no ako još netko ima krevet viška da udomite starog morža na jednu večer, sve je dobrodošlo - kaže vječni zafrkant.

Na barem jednoj etapi najavili su da će se pridružiti i Miho Bošković, najbolji vaterpolist svijeta, Dina Levačić, najbolja hrvatska daljinska plivačica, koja mu puno pomaže savjetima, a moguće da će se pojaviti i Martin Strel, najveći slovenski maratonac.

- Zahvaljujući Dininom timu, saznao sam da, primjerice, na velikim rutama svakih 20-ak minuta treba piti slatku vodu, da se usna šupljina očisti jer inače ima previše soli i može se narušiti ravnoteža minerala u tijelu - priča nam Riba. Trebao bi imati plivaće odijelo, kapicu i naočale, peraje i, ako je jaka struja, mazati se vazelinom protiv trenja.

Foto: Facebook/RokOtok

- Od svih 50 otoka koje planiram obići, i ja koji voli putovanja obišao sam ih tek 28. Otoci su slabo povezani s kopnom, a još gore međusobno, pa želim upozoriti i na taj problem - kaže nam Riba. Kad sve završi, planira napisati dnevnik o putovanju.

- Mislim se prijaviti u neke škole da dođem na sat razredne zajednice i uz prezentaciju pričam djeci zašto treba putovati, baviti se sportom i istraživati te da previše ekrana i elektronike nije dobro - kaže.

A 1. rujna počinju pripreme za drugu etapu, na srednjem Jadranu, gdje 2020. planira obići još 17 otoka. Projekt #RokOtok možete donirati uplatom na IBAN: HR3224840081135112591

Više o projektu na: www.rokotok.hr