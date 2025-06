Ribafish pliva zadnju etapu duž Istre: Emotivno sam iscrpljen...

Domagoj Jakopović Ribafish u nedjelju kreće u završnu etapu projekta Rokpoluotok u čast svom prerano preminulom sinu. Nakon sto preplivanih kilometara prošle godine od Rijeke do Pule, plivat će od Fažane pa sve do posljednje stanice u Savudriji, a doček je u Umagu 16. srpnja, čime će, nakon svih naseljenih otoka hrvatskog dijela Jadrana, biti oplivan cijeli Istarski poluotok. Uz mnogo edukativnih poklona, s djecom čisti plaže, te na predavanjima razgovora o ekologiji, prirodi i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena.

- Dionice su duge od pet do osam kilometara, dvije su kraće, a kod Poreča pozivamo plivače amatere da nam se pridruže. Isto tako pozivamo i sve profesionalce i ozbiljne plivače rekreativce, koji mogu pratiti tempo od 20 minuta po kilometru da plivaju s nama - govori nam Ribafish koji se ove godine dobro spremio za ekstremne fizičke napore.

- Što bi rekao Zdravko Čolić, pripreme su prošle pune muka, jako dugo sam plivao, i jako kvalitetno, ali postigao sam čak i neke dobre rezultate na nekim utrkama. Brojim 55 godina, i daleko je to od neke forme kad sam imao 25 ili 30. Svejedno, veliki Veljko Rogošić, jedan od mojih uzora i ideala što se plivanja tiče, je plivao u 70-ima brže nego ja, no nadam se da neću razočarati. Plivanje nije lako, ono što se postiže na bazenu, nema apsolutno nikakve veze s plivanjem u otvorenom moru, no ove sezone sam dobro pripremljen, ali isto tako očekujem da ću izgubiti 6 do 8 kila na ovoj dionici - kaže. Od zadnje rute Rokpoluotoka očekuje puno.

- Očekujem nekakvo emotivno sazrijevanje, emotivno punjenje i pražnjenje, puno divnih malih ljudi koji će čuti dobru poruku i možda promijeniti svoje mišljenje o prirodi, te shvatiti ne samo slušajući, nego i aktivno čisteći te plaže, koliko su plastika i otpad opasni kao zagađivači, da imamo samo jedan planet, i da nemamo rezervni i da su oni sada, sa svojih 5 ili 10 godina najozbiljniji kandidati da spase ovaj planet od uništenja jer naše generacije i ove malo ispod nas nisu to ozbiljno shvatile. Zemlja ne izgleda dobro, ima jako puno problema s otpadom i samo je na tim klincima da zaustave to i spase planet - kaže naš bloger Ribafish. Svih ovih godina sudjelovalo je u cijelom projektu puno malih ručica, oko osam tisuća klinaca, i isto toliko roditelja, spremili smo 12 tisuća edukativnih poklona koje dobiju tek nakon što odslušaju predavanje očiste plažu...

- Zahvaljujem se do neba svima koji su ikad ičime ikako pomogli RokOtoku. Od svih onih koji su nam omogućili smještaj i hranu na udaljenim otocima i otocima za koje nismo znali da postoje i gdje su klinci crtali divne plakate koje ću sve jednog dana izložiti na izložbi. To je toliko emocija, toliko divnih, prekrasnih ljudi, ljubavi, toplih priča i ono najbitnije, ljudskih zagrljaja, ljudi koji su imali tragične priče i koji su jednostavno shvatili da je ovaj projekt nastao iz srca i za ljubav cijelog planeta - kaže i dodaje:

- Trenutačno sam emotivno katastrofa, emotivno sam prazan, teško je tih zadnjih mjesec, treba sve to uloviti, poloviti, zamoliti, izmoliti na kraju i dovući i spakirati sve te poklone, ali cilj je ipak viši, cilj je velik.