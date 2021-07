Bilo je teško za voziti između plićaka, još teže za pratiti nas troje u moru pa smo ‘izvadili’ najsporijeg Žareta i sprintamo do milju udaljenog Kornata.

Nema djece pa nema ni dočeka, zapiknuli smo zastavu, slikali se, a mene puknule suze i duboka debela tuga jer nema Roka da ga zagrlim i puštam da me potapa, a onda ga bacam u more, opet i opet. Vratili smo se na brod i putujemo dalje, emotivno opisuje Domagoj Jakopović Ribafish dojmove s posljednje dionice ovogodišnjeg projekta RokOtok, koju je otplivao od Dugog Otoka do Kornata.

Prije te dionice duge dva kilometra, svladao ga je umor i neka praznina, priznaje, no sve su popravili dobri domaćini na Dugom Otoku.

- Iskoristili smo dan prije toga, nakon sjajnog druženja na divnom Velom ratu, za putovanje na drugu stranu Dugog otoka u Sali, obrok u Garofulu uz izvrsno meso i ćevape, razgled najljepše otočke knjižnice i općenito zujanje po mirnom i ugodnom mjestu gdje su sve kuće nekako velike - kaže Riba.

Ipak, trebalo je svladati i zadnji otok. Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima i nemirnom moru, krenuli su oko pet ujutro.

- Puhalo je jako jugo i valovi su se dizali do metra. Malo nas je bilo strah, ali na kraju je sve dobro ispalo - kaže nam Riba ponosno. Osvojio je tako i posljednji, sedamnaesti otok u drugoj od tri etape RokOtoka u okviru kojeg plivanjem spaja otoke, u spomen na svog sina Roka.

Ribafish je ove godine počeo plivati 3. srpnja, skokom u more sa šibenske Brodarice, nakon što je u veljači bio na operaciji bruha, ali i nakon što je u travnju prebolio koronu. Osim što je sve to ostavilo traga na njegovoj fizičkoj spremi, zbog iscrpljenosti je s treninzima krenuo kasnije nego je planirao, tako da je osjećao 60 posto spreme koju je imao u prvoj fazi projekta.

- Kad plivam, on je sa mnom i tako je lakše. RokOtok je posvećen mom sinu Roku i kad tijelo više ne može i kad mozak više ne može, tu su emocije, plivam za njega. Obećao sam mu da ćemo obići svih 50 otoka zajedno i ovime pokušavam ispuniti to obećanje - rekao je Domagoj Jakopović Ribafish početkom srpnja.