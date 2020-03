Zbunjeni ribari: Što je smrdljivi rozi plutajući balon na vodi?

More je prepuno tajni, među kojima ima i onih mračnih, ali i čudesnih i prekrasnih oblika života, kao što je ovaj koji podsjeća na prelijepi ružičasti cvijet. Riječ je o biološkoj masi koja se prošli tjedan pojavila u blizini obale Bunburyja, u zapadnoj Australiji, koja je zasigurno zbunila brojne ribare.

Glatku ružičastu, mesnatu i smrdljivu zagonetku na prvi pogled nije bilo lako prepoznati. Mark Watkins (21), ribar, kaže kako nikad nije vidio ništa slično.

- Tek kad smo se približili, shvatili smo da je to miris mrtvog kita. Želudac mu je bio pun plinova, pa je bio sav otečen - kaže taj Australac.

Želuci kitova običnu su puni plinova tijekom života, no dobro ih kontroliraju. Plutajući na površini neko vrijeme nakon smrti, sunčeve zrake počele su udarati u trbuh ovoga kita, uzrokujući širenje plinova, zbog čega se njegov trbuh na kraju napuhao. Ponekad to može dovesti i do toga da mrtvi kitovi eksplodiraju.

Nakon što se odmaknuo od lešine, Watkins je uočio da je počela ispuhivati. Učinilo mu se da vidi nekoliko morskih pasa koji su grizli tijelo mrtvog kita, što je dovelo do toga da se plinovi i tekućina iz tijela izliju u Indijski ocean.

Iako nije utvrđeno o kojoj je vrsti kita riječ, pretpostavlja se da je riječ o vrstama koje su uobičajene za zapadnu australijsku obalu.

- Sjajno je vidjeti to. Miris baš i nije takav, piše Watkkins u objavi na društvenim mrežama.

