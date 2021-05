Kako biste potaknuli metabolizam, razgradnju masti oko trbuha ili tvrdokornog celulita, važno je jesti pet obroka na dan kako bi se razina šećera u krvi zadržala na optimalnoj razini, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat.

POGLEDAJTE VIDEO Čajevi za razgradnju celulita:

Iz istog razloga bilo bi dobro koristiti i cjelovite žitarice, a izbaciti hranu s dodanim šećerima te smanjiti udio ugljikohidrata, koji podižu razinu šećera. Preskakanjem obroka, dodaje, dolazi do duljih faza gladi tijekom kojih organizam skladišti višak hrane u mast, dok ravnomjernim rasporedom obroka omogućujemo njihovu normalnu razgradnju.

- Ljudi koji moraju istopiti masti trebali bi jesti hranu niskoga glikemijskog indeksa jer će i to pomoći da razina šećera ostane uravnotežena. A optimalan unos proteina pridonijet će tome da mišići pojačano troše energiju iz hrane, tako da ima manje viškova koji se pohranjuju - pojašnjava naša sugovornica. Općenito, unos proteina je vrlo važan kako bismo potaknuli jačanje mišića, koji zapravo troše višak energije, odnosno masnoće, pa bi od 30 do 60 posto prehrane trebali činiti upravo proteini.

Ostatak trebaju činiti ugljikohidrati jer nam oni daju glavni dio energije. Vrlo je važno i piti dovoljno vode ili zelenog čaja, iako je zabluda da zeleni čaj može potaknuti sagorijevanje masti.

- Za to ne postoje ozbiljnije znanstvene potvrde, čak ni za zeleni čaj u kapsulama, kod kojih je koncentracija čaja jako visoka. No to ne znači da taj čaj nije koristan - on će potaknuti detoksikaciju organizma koja je također važna kad se borimo protiv viškova - kaže.

Vodu treba piti po malo, najbolje natašte, odnosno 20-ak minuta prije obroka. Pijte je što manje tijekom obroka ili nakon njega jer tako razblažujete probavne sokove i usporavate probavu, pojašnjava Marić Bulat. Uz cjelovite žitarice, prehranu treba bazirati na voću i povrću bogatom bromelainom i inulinom.

- Ananas je jedno od najkorisnijih oružja za borbu protiv potkožne masti i odličan je za provedbu kure. No to ne smije trajati predugo, jer dugotrajan unos ananasa može izazvati pomicanje kamena kod ljudi koji imaju žučne kamence - pojašnjava. Preporuka je da tijekom 7 ili najviše 14 dana svako jutro pojedemo 1 ananas natašte, nakon čega treba napraviti pauzu od barem tri tjedna. Tada se kura opet može ponoviti, kaže nutricionistica.

- Korisna je i plava riba koja je dobar izvor aminokiselina, a uz to treba osigurati i dovoljnu količinu vlakana koja potiču probavu te iz istog razloga sve začiniti ljutim začinima - savjetuje naša sugovornica.

Hrana uz koju nestaju masti i celulit

Cynthia Sass osmislila je recept za vodu s okusom koja smanjuje masne naslage s trbuha, a lako ju je pripremiti kod kuće. U 2 litre vode dodajte limun narezan na tanke kriške s korom (prije toga koru dobro operite), jedan oguljeni i na tanke kriške narezani krastavac, čajnu žličicu svježe naribanog đumbira i 12 listova mente.

Vodu je najbolje spraviti navečer i ostaviti u hladnjaku preko noći ili barem 2 do 3 sata prije konzumacije, da svi sastojci puste sokove. U programu koji je nutricionistica Sass osmislila tri mjeseca pije se 8 čaša vode na dan, pomalo tijekom dana. Odličan učinak postići ćete ako je pijete ujutro natašte i 20-ak minuta prije većih obroka.

- Ta je voda odlična za hlađenje ljeti. Zbog limunova soka i đumbira dobar je čistač organizma, a upravo je to odličan spoj sastojaka za razbijanje masti oko trbuha i tvrdokornog celulita - kaže nutricionistica Marić Bulat.

No ta će voda i fino hidratizirati organizam, a vrlo je korisna i protiv znojenja, što je posebno korisno ljeti, dodaje.

Recepti koji pomažu na putu do vitkosti

Omlet s brokulom

Sastojci: žličica ulja, šalica brokule, 2 velika jaja, 2 žlice feta sira usitnjenog, 1/4 žličice sušenog kopra, 2 kriške raženog kruha

Priprema: Zagrijte tavu do srednje topline pa je nauljite. Dodajte brokulu i pirjajte oko 3 minute. U zdjelici posebno istucite jaja pa dodajte usitnjenu fetu i kopar. Prelijte preko brokule i pecite od 3 do 4 minute. Okrenite omlet i pecite s druge strane oko minute. Poslužite uz tostirani kruh.

Ljuti smoothie

Sastojci: 4 šalice jakog zelenog čaja, žličica kajenske paprike u prahu, 2-3 velike žlice soka od limuna, 2-3 žlice sirupa agave, 2 žlice običnog jogurta, nekoliko kockica leda

Priprema: Pomiješajte sastojke u blenderu i miješajte 30 sekundi. Pretočite u čaše i poslužite hladno.

Banane u čokoladi

Sastojci: 1/2 čokolade za kuhanje, mala banana, oguljena i izrezana na kriške

Priprema: Stavite čokoladu u maloj zdjelici u mikrovalnu pećnicu i zagrijte oko minutu dok se ne otopi. Umočite svaki komadić banane do polovice, pa ostavite na mrežici da se ocijedi višak i stisne čokolada.

Grejp s medom i bananom

Sastojci: grejp očišćen i podijeljen na kriške (oko 2 šalice), šalica narezane banane, žlica svježe nasjeckane metvice, žlica meda

Priprema: Ocijedite kriške grejpa dok ne dobijete 1 šalicu soka. Pomiješajte kriške grejpa u srednje velikoj zdjeli s ostalim sastojcima. Pospite sokom i lagano protresite.

Piletina na žaru s ljetnim povrćem

Sastojci: 4 odreska bijelog pilećeg mesa, žlica maslinova ulja, 200 grama soje, 200 grama kukuruza, 200 grama malih cherry rajčica, malo svježeg bosiljka

Priprema: Piletinu zapecite na gril tavi, prvo 3 minute s jedne, pa zatim 2 do 3 minute s druge strane, ali tako da je više puta okrenete. U drugoj tavi zagrijte maslinovo ulje, ubacite soju, kukuruz i rajčicu pa pirjajte od 5 do 7 minuta. Poslužite odrezak piletine s dvije žlice povrća i začinite s malo svježeg bosiljka.

Napitak od limuna i kajenskog papra

Tri puta dnevno popijte koktel od čaše vode, svježe cijeđenog limuna i nekoliko prstohvata kajenskog papra, i tako svaki dan.

Ne morate nužno obilaziti salone za masažu ili 'žicati' partnera da vas izmasira - možete to i same. Dovoljno je uzeti ulje za djecu i svaki dan si kružnim pokretima izmasirati površine prekrivene celulitom, po 15 minuta.

Pomaže i masaža medom. Stavite malu količinu meda na vrhove prstiju i umasirajte na problematično područje. Kožu masirajte u smjeru kazaljke na satu i pazite da vam se prsti ne odvajaju od površine. Ako osjetite peckanje, to je normalno. Nakon masaže obrišite višak mokrim ručnikom ili isperite toplom vodom i ne nanosite nikakve kreme na kožu.

Umjesto masaže možete nanositi med i tapkanjem te laganim utrljavanjem. Dobro je kožu lagano stiskati i štipkati kako bi se cirkulacija pokrenula još više. Nakon 15 minuta cijeli postupak ponovite na drugom dijelu tijela na kojem imate celulit. Masaža neka ne traje dulje od sat vremena i prakticirajte je svaki drugi dan.

Ovu metodu žene su koristile još davno u drevnom Tibetu i smatra se jednom od najučinkovitijih metoda rješavanja celulita. Med povećava protok krvi i ubrzava metabolizam. Masažu medom najbolje je raditi ujutro, odmah nakon buđenja. U njega se može staviti i nekoliko kapi aromatičnih ulja, primjerice, od lavande, smreke, grejpa...

Nekoliko recepata:

Mješavine pripremite neposredno prije masaže. U slučajevima kada koristite nekoliko vrsti ulja, najprije pomiješajte sva ulja pa tek tada dodajte med.

Povremeno istrljajte kožu kavom

Kava djeluje poticajno na kožu i potiče cirkulaciju. Kožu je najbolje protrljati kavom ispod tuša, dok je mokra. Za to vam može poslužiti talog od kave koju ste popili. Kožu trljajte nekoliko minuta, ali ne previše grubo pa isperite vodom. Nakon toga premažite ju kokosovim uljem.

Svakako vježbajte tri do pet puta tjedno

Preporučuje se kombinacija kardio treninga i treninga snage. Vožnja biciklom, penjanje uz stube, ples, plivanje i rolanje te vježbe snage trebale bi se provoditi minimalno tri puta tjedno, a poželjno bi bilo i pet puta uz nadzor terapeuta te uz opterećenje gdje vrijednosti pulsa dosegnu 70-80 posto od maksimalnih.

Vježbe na tlu u kojima se noge podižu prema stropu prema savjetima Victorijinih anđelica djeluju na celulit, ali i podižu stražnjicu.

Pilates vježbe nisu toliko aerobno zahtjevne, ali su vrlo učinkovite u umanjivanju obujma narančine kore.