Riješite se nereda: Top trik za spremanje plastičnog posuđa

Poklopci se nekako uvijek uspiju izgubiti, pomiješati ili završiti na dnu ormarića, pa potraga za pravim komadom često traje dulje nego samo slaganje obroka.

Pokretanje videa... 01:18 Napravite ručak bez nereda: Otvor s kuhinjske daske za rezanje ima svoju svrhu | Video: 24sata/pixsell

No jedan snalažljivi vlasnik kuće pronašao je rješenje koje je istovremeno jednostavno i genijalno. Umjesto da poklopce gura u kutije ili police, iskoristio je nešto što je već imao, stari nosač iz perilice posuđa.

Na Facebooku je podijelio fotografije svog trika, pokazujući kako je nosač postavio ispod kuhinjskog ormarića i pretvorio ga u praktičnu ladicu na izvlačenje. U nju je posložio poklopce po obliku, okrugli s okruglima, pravokutni s pravokutnima, pa je potraga za pravim poklopcem stvar od par sekundi.

Foto: Facebook/UpcycleitHandmadeCraftersontheTedoooapp

- Uzeo sam stari nosač iz perilice i ugradio ga ispod ormarića kao ladicu na izvlačenje - napisao je.

Najbolje od svega, budući da su nosači na kotačićima, izvlače se bez napora, a svaki poklopac ostaje uredno na svom mjestu.

Komentari su se odmah počeli nizati.

- Genijalno! - napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala da ovu ideju odmah ide isprobati.

Više od trikova za kuhinju

Karete, autor ove ideje, poznat je u Facebook grupi Upcycleit, Handmade & Crafters po svojim kreativnim rješenjima za dom. Nedavno je, primjerice, pokazao kako je uspio obične, jarko narančaste plastične bundeve pretvoriti u modernu jesensku dekoraciju.

- Godinama sam radio klasični ''sve narančasto'' izgled za Noć vještica, plastične paukove, ogromne napuhance u vrtu, sve to - napisao je.

- Ali onda sam uzeo malo sive i bijele boje za hobi projekte i odjednom je moja kičasta piramida od bundeva izgledala kao da pripada u nekom fancy časopisu o interijerima - dodaje.

Foto: Facebook/UpcycleitHandmadeCraftersontheTedoooapp

Inspiriran promjenom, odlučio je prebojati i druge dekoracije, male plastične kotliće pretvorio je u elegantne tegle, a narančaste trick-or-treat kante u moderne košare za odlaganje.