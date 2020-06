Rimljani su imali fast food, a žvake postoje već 9000 godina

Iako vam se mnoge stvari koje koristite čine kao proizvod modernog doba, dio njih potječe još iz pradavnih vremena. Tako, primjerice, sigurno niste znali da su prvu podmornicu napravili još 1620. godine

Postoje čitave industrije koje su se posvetile tome da ljudima govore što su posljednji trendovi i objašnjava im što će zauvijek propustiti ako se ne uključe ili ne kupe ono što nude, piše Cracked.

No mnogo je stvari za koje mislimo da su nedavni izumi, a čovječanstvo zapravo za njih zna već odavno. Ovo je 12 stvari koje su puno starije nego što mislimo.

1. Fast food

Prije više od 2.000 godine stari Rimljani su imali štandove na kojima se posluživala topla hrana. Zvali su se termopolijum, a u doslovnom prijevodu označavali su mjesto na kojem se prodaje vruću hranu. Samo u Pompejima imali su više od 150 termopolija.

2. Podmornica

Nizozemski izumitelj Cornelius van Drebbel stvorio je modificirani čamac za veslanje koji je mogao zaroniti. Osmislio je više podmornica, a zadnja, treća podmornica, imala je šest vesala i mogla prevoziti 16 putnika. No kako nacrti nisu sačuvani, povjesničari ne znaju kako mu je to pošlo za rukom.

3. Žvakaća guma

Najstarija žvakaća guma na svijetu ima više od 9.000 godina. Arheolozi vjeruju da ju je žvakao tinejdžer, a sastoji se od smole i zaslađena je medom.

4. Operacije na mozgu izvode od neolita

Arheolozi su na starim lubanjama iz perioda neolita otkrili rupe koje je netko namjerno napravio instrumentom. Neke od njih su imale vidljive znakove cijeljenja, što znači da su pretpovijesni ljudi preživljavali takve operacije.

5. Za proširene svemire znamo od 1940. godine

Frankenstein Meets the Wolf Man bio je prvi u nizu filmova o strašnim čudovištima, uključujući i Abott and Costello Meet Frankenstein. Prošireni svemir odnosi se na seriju filmova o superherojima, poput CDC Extended Universe koji se temelji na likovima koji se u američkim stripovima pojavljuju u DC Comics.

6. Za animaciju su znali još u doba paleolita

Prije više od 21.000 godina umjetnik je u spilji nacrtao likove koji su davali iluziju pokreta uz treperenje vatre.

7. Skateboardi potječu iz 1760. godine

John Joseph Merlin je svoj izum predstavio na predstavi kada se skateboardom zabio u veliko ogledalo.

8. Voda u boci prodaje se od 1767. godine

Jackson's spa u Bostonu je prodavao flaširanu mineralnu vodu, a ljudi su je kupovali vjerujući da ima terapeutska svojstva.

9. Automati za prodaju stvoreni su u prvom stoljeću

U Aleksandriji su imali aparat na kojem ste mogli ubaciti novčić kako biste dobili svetu vodu.

10. Premijera 3 D filma bila je 1920. godine

The Power of Love bio je prvi 3 D film za komercijalnu publiku, no u međuvremenu se zagubio.

11. Bacači plamena su nastali u 7. stoljeću

U Bizantu su u pomorskim bitkama koristili tzv. grčku vatru. Bila je posebna jer bi nastavila gorjeti i dok je plutala na vodi.

12. Majice s kapuljačom postoje od 1930. godine

Dizajnirao ih je Champion za radnike u hladnim skladištima u New Yorku.