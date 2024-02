Rješenje za uštedu obitelji Đurić iz Galižane: 'Koštice masline nas bolje griju od plina i nafte'

Od kad je skočila cijena plina, potražnja za grijanjem druge vrste u mnogim je kućanstvima znatno porasla. Svi znaju koliko je maslinovo ulje cijenjeno i zdravo, ali obitelj uljara iz Galižane u Istri, Ester Geissa Đurić i Andrej Đurić otišli su korak dalje i već godinama ne bacaju baš ništa od masline, pa se kod kuće griju na-koštice od masline.

Time griju i cijelu uljaru jer su izračunali da je takav način grijanja duplo jeftiniji od peleta.

- Koštica je puno bolja i ima više kalorija, pa se troši puno manje nego primjerice na grijanje na pelete”govori nam Ester. Ona i suprug vode uljaru Baioco čija je tradicija 115 godina, ostavština od Andrejeve obitelji. Godišnje proizvode oko 10 tona maslinovog ulja,a time i puno koštica masline.

Osim što puno bolje grije, takav način, osim velike uštede predstavlja i ekološkiji način grijanja. Nema dodataka nikakvog ljepila, niti drugih dodataka, nema neugodnog mirisa, niti dima. Suhe koštice masline mogu se koristiti i na peći na pelete, samo su potrebne manje preinake peći, pričaju.

- Inače, kilogram koštica masline košta 27 centi. Mi već više od 10 godina grijemo kuću i uljaru košticama maslina i prvi smo u tome bili u državi. Polako su krenuli i drugi, imate još obitelji koji su prepoznali taj vrijedan energent. Isprva su svi bili skeptični i govorili da se ne isplati - priča gospođa Ester.

Stroj koji imaju radi na principu centrifuge. Odvaja pulpu od koštice masline koja na kraju izlazi mljevena . Na stroju je ugrađen i ventilator koji odmah suši koštice i one automatski mogu u peć.

- Neka kućanstva kojima prodajemo koštice prilagodila su peć na pelete i stvar vrlo dobro funkcionira - dodaje Ester. Kaže da bi se isto tako moglo grijati i na kukuruz ili na ljusku od lješnjaka.

- Zašto ne. I na kukuruz ili na ljusku od lješnjaka kojega imamo u Slavoniji, moglo bi se grijati - kaže.

Inače, koštice masline potrebne su u proizvodnji ulja, jer su strojevi rade na taj način.

- Kad je ulje iscijeđeno i izvađeno van iz stroja, na kraju ostaje smjesa koja odlazi u drugi stroj koji odvaja košticu, priča Andrej Đurić i dodaje da m je, dok nije prebacio grijanje na koštice trebalo 1500 litara nafte godišnje za grijanje.

- Sad trošim 3 tone koštica godišnje. Ako se griju kućanstva, čak i ako danonoćno peć radi, ne potroši se više od oko 25 kilograma koštica na dan. Tona toga košta 270 eura i time se mjesecima može grijati, i što je najvažnije puno uštedjeti - objasnio nam je Andrej. U peć kod kuće im stane rezervoar od 130 kilograma koštica masline, i danima se griju, kaže.

- Prošle godine do sada prodali smo 65 tona koštica masline za grijanje. Ljudi sve više prepoznaju da je to velika ušteda za kućanstvo, a sve je ekološko. Ranijih godina grijali smo se i mi na naftu i za kućnu upotrebu išlo je i do 3000 litara nafte godišnje, no promijenio sam način grijanja kad je nafta bila 'skočila' na 5 kuna. A gdje je sad cijena?! Rekao sam obitelji da je to totalno neisplativo. Tad sam kupio stroj u Italiji i dosad sam poprilično uštedjeli, priča.

Kada se nedavno opet digla cijena nafte i plina puno ljudi je došlo tražiti od Đurića da im prodaju koštice i objasne na koji način ih mogu koristiti kao energent.

- Objasnio sam svakom postupak rada - stvar vrlo jednostavno funkcionira, kaže. Od jednog tako malog ploda masline, dodaje, puno se može dobiti.

- A povijest se očito ponavlja, jer u vrijeme dok se maslinovo ulje proizvodilo na prešu, ljudi su se grijali na koštice - zaključuje.-

