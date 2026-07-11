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Rođen je Matej Gašpar, petmilijarditi stanovnik Zemlje

Piše Marijana Matković,
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Rođen je Matej Gašpar, petmilijarditi stanovnik Zemlje
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Matej je pri rođenju bio težak 3600 grama i dug 53 centimetra. Njegova majka Sanja priznala je kako ju je golema medijska pozornost potpuno iznenadila

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Na današnji dan 1987. u zagrebačkoj Petrovoj bolnici rodio se Matej Gašpar, dječak koji je simbolično proglašen petmilijarditim stanovnikom Zemlje. U to je vrijeme Zagreb bio domaćin ljetne Univerzijade, a u gradu je boravio i glavni tajnik UN-a, Javier Pérez de Cuéllar, koji je posjetio rodilište i čestitao roditeljima.

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