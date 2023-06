Rođeni za čitanje: sva djeca će do polaska u školu dobiti četiri slikovnice od svog pedijatra

U Hrvatskoj se godišnje u prosjeku rodi 36 000 djece, a od ove godine će svi oni, kad napune šest mjeseci, dobiti svoju prvu slikovnicu. Naime, službeno je predstavljen nacionalni program poticanja čitanja djeci, Rođeni za čitanje. Ministarstvo kulture i medija tiskat će i dostaviti slikovnice za svako dijete u 249 pedijatrijskih ordinacija u Hrvatskoj, ukupno četiri do djetetova polaska u školu. Dakle, pedijatri će na pregledima djeci od šestog mjeseci života čitati slikovnice prilagođene njihovoj dobi, te im ih pokloniti na kraju pregleda kako bi ih roditelji ili skrbnici nastavili čitati u obiteljskom okruženju. I tako do polaska u školu, čime se želi potaknuti na čitanje i razvoj čitalačke navike.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- S programom smo krenuli 2007. na poticaj kolega iz Italije koji su to radili već desetak godina. Slikovnice služe kao nešto čime počinjemo pregled, sredstvo za procjenu motornog razvoja djeteta i na koncu se poklanjaju djetetu na kraju pregleda. Tako će dijete do polaska u školu imati svoju malu biblioteku od četiri slikovnice, ali glavna poruka roditeljima je interaktivnost, međusobni dijalog i odluka da nije svrha djecu samo naučiti čitati i pisati do polaska u školu, nego i prijenos ljubavi za knjigu i čitanje. Svi mi znamo zašto je čitanje važno. Od najranije dobi, do kasnijeg života. Ono povećava razinu čitalačke pismenosti, utječe na razvoj jezika, razvija želju za čitanje, povećava vezu između roditelja i djece i utječe na kompletan socio-emocionalni razvoj djece. - rekla je pedijatrica Marija Radonić, začetnica programa i stručna suradnica Ministarstva kulture i medija.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Program je nastao u suradnji Ministarstva kulture i medija i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, uz podršku Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Na predstavljaju u Izložbenom paviljonu Botaničkog vrta se u utorak, 6. lipnja okupljenima u ime Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju

obratila i dr. Mirjana Kolarek-Karakaš koja je rekla kako su roditelji jako lijepo prihvatili ovaj program i vesele mu se, kao i pedijatri. Istaknula je da čitanje pridonosi razvoju dječjeg mozga, osnažuje karakter, gradi osobnost svakog djeteta i sprema ga za nove izazove koji ga čekaju u životu. Dodala je i da se čitajući vraćamo u uspomene i sjećanja te da je uvjerenja da će čitanjem djeci i roditelji ponovno pronaći onu ljepotu i vrijednost čitanja.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Kao onaj koji čita svojoj djeci zadnjih par godina, moram priznati da je to jedan od najljepših načina interakcije roditelja s djecom. Ono što mi je posebno drago je da je jedan ovakav program dio naše strategije za poticanje čitanja. Čestitam svima koji ste organizirali ovaj program, nadam se da će on biti itekako populariziran, s Bibliobusima koji će dodatno popularizirati knjigu među najmlađima, a dolazak vrtićke djece je također krasan signal. - rekao je premijer Andrej Plenković.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Zahvalio se svima koji su sudjelovali, posebno učiteljima i onima koji najmlađima prenose želju i volju za čitanje. Dodao je i da su u prethodnom razdoblju imali više sajmova knjiga i da mu je posebno zanimljiv dio terapeutsko učenje gdje su pedijatri izuzetno dobro dijagnosticirali kako čitanje može pomoći i onim najmanjima ili onima s poteškoćama u izražavanju kroz međugeneracijsku vježbu s roditeljima ili bakama i djedovima odvija u domu gdje su djeca sigurna i koncentrirana i shvaćaju koliko je važno stvarati čitalačke navike.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek podsjetila je da je Vlada 2017. usvojila Strategiju poticanja čitanja i da od tad rade na ovom programu. Posebno se zahvalila svim kolegicama i kolegama pedijatrima.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Drago mi je da su slikovnice autorski rad naših autora, dakle pisaca i ilustratora i želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali, posebno Knjižnicama Grada Zagreba koje su dovele Bibliobus. Nadam se da ćemo vrlo brzo vidjeti zaustavljanje negativnih trendova o smanjenom interesu za čitanje i svjedočiti preokretanju trenda, a onda će se polako kroz godine razvoja čitalačke pismenosti sasvim sigurno svi naši pokazatelji poboljšati. - zaključila je.