'Rodila sam na zadnjem sjedalu uz cestu, a porodila me vlastita majka. Bebi se jako žurilo...'

Lorien Williams (24), mlada majka iz Velike Britanije, nedavno je proslavila 1. rođendan svoje kćeri Harper Rae pa se tom prilikom prisjetila koliko se malenoj žurilo da dođe na ovaj svijet.

- Toliko joj se žurilo da se rodila na stražnjem dijelu automobila uz cestu, a babica mi je bila vlastita majka - prisjetila se i dodala da veći strah u životu nije osjetila kao tu noć kad je s majkom Hayley Williams (54) i ostatkom obitelji jurila u bolnicu. Vodenjak joj je već davno pukao, a trudovi su bili sve učestaliji.

U automobilu su bili i njezin partner Luke Sermandel (28) te sestra Deanna. Kad su shvatili da neće na vrijeme stići do bolnice, parkirali su uz cestu. Mama je bila na telefonu s djelatnicima Hitne pomoći koji su joj govorili što treba napraviti.

Glavica malene Harper je brzo provirila, otprilike 15 minuta nakon što su krenuli od kuće. Ali, umjesto sreće što je vide, uhvatila ih je panika. Bebi se pupčana vrpca omotala oko vrata.

- Stvarno sam se bojala. Sestra i mama su pokušavale odmotati pupčanu vrpcu. Nakon nekog vremena su srećom uspjele - prisjetila se Lorien kojoj je Harper drugo dijete, ima i 3-godišnju Ruby.

Hitna pomoć je ubrzo stigla pa su se Lorien i beba nakon 20 minuta našle u bolnici. Liječnici su obje pregledali i zaključili da su dobro. Nakon nekoliko sati već su putovale kući.

- Još uvijek ne mogu vjerovati da se to doista dogodilo, stvarno je bilo ludo. Nitko to nije mogao predvidjeti. Harper je počela govoriti, zna reći 'mama' i 'tata'. Kad danas razmišljam o tome, ne bi mijenjala njezino rođenje u autu ni za što na svijetu. Da mogu, sutra bih sve ponovila - dodala je, a prenosi New York Post.