Iskustvo surogat majke Shanne: 'Nosila sam dijete slavne osobe, bila je užasna prema meni!'

Mali Phoenix Reum, sinčić Paris Hilton i supruga Cartera u sretnom je zagrljaju u krevetiću obiteljskoga dvorca u bogatom dijelu Los Angelesa. Dvomjesečna beba ostvarenje je sna 42-godišnje zvijezde reality TV-Showa, koja kaže da je godinama čeznula da postane majka, piše Daily Mail.

No, nije ga rodila uobičajeno, odnosno nije sama prolazila kroz trudnoću, već je odlučila pronaći surogat majku za svoga sina. Kako sama Paris kaže, razlog je dijelom bio njezin strah od porođaja. Naime svjedočenje žene koja je rodila u njezinoj TV emisiji 'The simple life' ostavilo joj je traume.

Hilton je posljednja u nizu slavnih osoba koje su postale majke zahvaljujući ženama koje su preuzele ulogu surogat-majki za njih, bez da se promijenio njihov glamurozni život ili su vidljive posljedice trudnoće i poroda na njihovoj figuri, što je omogućilo da im i karijere napreduju bez zastoja. Samo bi odjednom, iz vedra neba najavile dolazak novorođenčeta, objavljujući fotografije sitnih prstića ili nožica koje vire iz maminog ili tatinog zagrljaja.

Neke novopečene majke, poput Sarah Jessice Parker, Nicole Kidman i Priyanke Chopra, unaprijed su bile spremne govoriti o suradnji sa surogat majkama za jedno ili više njihove djece. Druge više čuvaju privatnost i ne vole pričati o tome kako su njihova djeca došla na svijet, poput Naomi Campbell i Amber Heard. Svi se oni jednako trude da to budu priče koje ih prikazuju sretnima i ispunjenima, onako kako to samo roditelji koji se ostvare u toj ulozi mogu biti.

Međutim, nedavno je o svojim iskustvima progovorila i žena koja je bila surogat majka za slavne osobe, Shanna St Clair, koja kaže da te priče nemaju uvijek onaj sjaj koji gledamo na društvenim mrežama.

- Surogat majčinstvo može donijeti veliku radost, nevjerojatan je osjećaj to da ste ostvarili nečiji san i da je ta osoba ostvarila čežnju za djetetom. Ali imate dvije žene koje se vjerojatno nikada ranije nisu poznavale i potječu iz potpuno različitog društvenog miljea te imaju različito financijsko podrijetlo i odjednom su udružene u nevjerojatno intimnom procesu stvaranja djeteta. Ima tu jako puno potencijala da puno toga pođe po zlu – kaže Shanna. Surogat majčinstvo, dodaje, definitivno nije nešto u što biste trebali ući ležerno i iznimno je važno da je objema strana u startu do kraja jasno što točno podrazumijeva taj aranžman.

Da ste u laboratoriju čekali vaš zametak i tražili ženu koja će nositi vaše dijete, vjerojatno biste željeli baš nekoga poput Shanne. Pametna je, živahna i na prvi pogled je jasno da je vrlo topla i zabavna mama. Po zanimanju je frizerka, živi na farmi usred slikovitog sela u Pennsylvaniji, gdje drži koze i kokoši. Novinare je primila u svojoj ugodnoj kuhinji.

Prošla je tri lagane trudnoće do svoje 30 godine, kad je pročitala članak u ženskom časopisu o rađanju beba za neplodne žene i osjetila neposrednu simpatiju. Ona i njezin suprug graditelj Joseph imali su svoja dva sina i kćer, no njezina prva kći bila je mrtvorođena, u 26. tjednu, pa je mogla razumjeti traumu i bol te čežnju za djetetom. Zato je uz privolu svoje obitelji kontaktirala agenciju koja posreduje u pronalaženju surogat majki.

- Nije bilo zato što smo trebali novac za račune, bili smo financijski u redu, pojašnjava Shanna. Na ideju da postane surogat majka gledala je kao na poklon koji bi mogla dati drugoj ženi.

Agencija je bila temeljita, morala je ispuniti tonu različitih obrazaca, proći psihološku procjenu, donijeti potvrde liječnika obiteljske medicine i ginekologa, te donijeti nalaze, među ostalim krvnih pretraga i ultrazvuka, prisjeća se ova 46-godišnjakinja. Kad su potvrdili da je dobra kandidatkinja, njezin profil poslan je potencijalnim roditeljima. S obzirom da mora poštivati njihovu privatnost, Shanna ne može imenovati obitelji s kojima je surađivala. Promijenili smo im imena.

- Prvi sam put to učinila s Jennifer i Markom, prvim parom koji sam upoznala. Jako mi se dopala Jennifer, koja je bila u ranim 30-ima i smrznula je jajašca jer je imala medicinske probleme i nije mogla roditi dijete. Potjecala je iz poznate i bogate obitelji, tako da smo imale vrlo različite živote, ali odmah sam se nekako povezala s njom, kaže Shanna. Njih dvoje bili su ljubazni prema njoj i jako zahvalni i potrudili su se da upoznaju nju, njenog supruga i djecu.

Bilo je potrebno sedam pokušaja da Shanna zatrudni.

- Liječnici su rekli da je problem u kvaliteti Jenniferinih jajašaca, pa nije bilo govora o tome da će uzeti drugu surogat majku. Trebalo je i tjelesno i mentalno platiti danak tome, jer sam uzimala lijekove i hormone da lakše zatrudnim i stalno bila na ultrazvuku radi provjere sluznice maternice. Imali smo ugovor za četiri pokušaja oplodnje, no ponovno sam potpisala za još četiri pokušaja, jer mi je ideja da tim ljudima omogućim zasnivanje obitelji postala misija. Jako sam se emotivno unijela u to – priča Shanna. Tijekom tri godine primila je oko 50.000 dolara (oko 46.000 eura) naknade za to, koja je pokrivala gubitak prihoda od posla koji nije mogla raditi, putovanja u kliniku za IVF i druge troškove.

Kad je Shanna rodila dječaka, par je bio s njom u rodilištu.

- Bilo je to sretno iskustvo za sve nas i još uvijek održavam vezu s tom obitelji – priča. Mjesecima kasnije Jennifer ju je kontaktirala rekavši da poznaje još jednu ženu kojoj treba surogat majka. Ta je žena bila slavna osoba – nazovimo ju Catherine – i razgovarale su prvo telefonom.

- Svidjela mi se njena priča o tome kako je u ranim 40-ima pokušavala roditi s vlastitim jajašcem i darivateljem sperme. Godinama je pokušavala, koristila je i druge surogat majke, ali trudnoće nisu uspjele. Htjela je biti samohrana majka, no to nije bilo presudno za moju odluku. Nisam sudila, jednostavno sam odlučila da joj želim pomoći – priča Shanna. Na kraju razgovora žena je naglasila da sam prošla sve potrebne testove pa ih ne moramo prolaziti ispočetka, sve što je trebalo bio je potpis mog ginekologa, prisjeća se.

- Imajući predivno iskustvo s prvom majkom, nisam ni izbliza vidjela moguće probleme s ovom. No, bilo je dosta stvari o kojima smo Catherine i ja prije odluke trebale razgovarati oči u oči. Ugovor je potpisan, za tri pokušaja, u samo 30 dana od njihovog prvog razgovora.

Prvi puta kad su se srele bilo je kad je prvi embrij prebačen u iznimno skupu kliniku za oplodnju u New Yorku, koja je bila opremljena kao hotel s pet zvjezdica.

- Naivno sam vjerovala da ćemo se odmah povezati oko toga što zajedno radimo na pokušaju da ona dobije dijete, no to se tamo nije dogodilo. Bila je vrlo službena i nepokolebljiva u tome, činilo mi se previše za važnu stvar koja se trebala dogoditi, priča Shanna.

Ta slavna žena otišla je iz klinike prije nego je trebala primiti umetak i nije joj niti zahvalila. Tako je kod Shanne zazvonilo zvono na uzbunu, no zanemarila ga je.

- Imala je već pokušaja oplodnje koji nisu uspjeli, pa sam jednostavno pomislila da se ovako možda štiti od novih razočarenja – pojašnjava. Shanna je bila prva koja je dobila informaciju da oplodnja nije uspjela. Pričekala je dok iz klinike to nisu rekli i Catherine, prije nego što joj je poslala poruku utjehe.

- Bila je posve nonšalantna, i to me zbunilo, kaže Shanna. Prije druge oplodnje, ta je žena nju i supruga odvela na večeru, i tad se Shanna po drugi puta zabrinula. Naime, bila je bezobrazna prema konobarima, birala je hranu s jelovnika za koju su Shanna i suprug rekli da ju ne žele i ismijavala je Shannu kad je rekla da neće piti vino.

- Gutljaj vina ne bi mi naškodio, no trebala sam ići na drugu oplodnju i imala sam osjećaj da ne bi bilo prikladno piti. No, ona je usput čak flertala s mojim suprugom – priča Shanna, uz osmijeh. No, tad je pomislila: Mogla bih roditi dijete osobi koja mi se uopće ne sviđa'.

I drugi pokušaj oplodnje nije uspio, stigli su negativni rezultati pretrage krvi.

- Pila sam lijekove i hormone cijelo vrijeme, primala injekcije svakodnevno, a onda i injekcije progesterona kako se bližila oplodnja. Bilo je to jako naporno za mene. Naime, između oplodnje mora proći barem jedan menstrualni ciklus, prije nego krenete ispočetka – priča. I upravo tijekom tog trećeg ciklusa Catherine je promijenila ponašanje, postala je pristojnija i opuštenija u njenoj blizini. Na kraju, rezultati laboratorijske pretrage krvi bili su pozitivni.

- Kad sam ju nazvala da joj kažem dobru vijest, mislila sam da će skočiti na mjesec, no nije baš bila uzbuđena – priča Shanna. Nekoliko dana kasnije, još uvijek u ranoj fazi trudnoće, Catherine ju je uspjela šokirati: Bez riječi uvoda i bez isprike, rekla je Catherine da je upravo dobila sina kojeg joj je rodila druga surogat majka.

- Rekla je da mi je to htjela reći prije nego što to pročitam u novinama, a kad sam joj rekla da mi nikad nije spomenula da ima još jednu surogat majku, samo je hladno odgovorila kako nije postojala takva obaveza. Kad smo poklopile slušalicu, bila sam šokirana. Poslala sam joj sms sa čestitkom i napisala da joj želim da uživa s bebom, no nije odgovorila – priča. Znajući da Catherine sad ima dijete, priznaje da je kratko pomislila kako bi bilo olakšanje da ova trudnoća pođe krivo.

- Ne volim to priznati, ali jesam. Dio mene nije htio taj gubitak, pa sam prolazila unutarnju borbu i snažne osjećaje. I dalje sam se nadala da će ovo uspjeti, odnosno razviti se na najbolji mogući način, no moje emocije su bile zbrkane – priča. Tri dana nakon Catherininog poziva ponovo je bila u bolnici na testiranjima. Razina hormona nije bila dovoljno uvjerljiva da se trudnoća potvrdi, pa je to javila Catherine. Ona joj je samo kratko odgovorila da joj svakako javi razvoj situacije. Razina hormona nastavila je padati.

- Znala sam da stvari idu krivo i javila sam joj to. Kako nisam bila sigurna u to da smo razvile neku povezanost, nisam htjela razgovarati s njom, samo sam joj poslala poruku: 'Žao mi je zbog loših vijesti. Još nije riječ o pobačaju, no izgleda da sve tome vodi' – priča Shanna. Na to je pitala kako je njena bebica, te treba li joj poslati podsjetnik da joj plati tri pokušaja oplodnje. Šokirala se kad joj je Catherine hladno odgovorila: 'Shanna, naš odnos je gotov. Iznenađena sam tvojom hladnoćom prema mogućnosti da rodiš moje dijete. Platit ću račune'.

Platila joj je oko 11,000 dolara (oko 10.100 eura), te neke troškove koje je imala, dok je u ugovoru koji je potpisala s Catherine jasno stajalo da treba platiti 45.000 dolara za jedno dijete, odnosno 55.000 dolara, ako budu blizanci, ili 60.000 dolara za trojke, ili više djece (dakle, 41.400 ili 50.600, odnosno 55.200 eura). Nakon toga, dvije žene više nikad nisu razgovarale, a dva tjedna nakon što su prekinule vezu, Shanna je imala pobačaj.

- Bio je to jako težak period za mene – kaže. Mjesecima kasnije, Catherine je bila na televiziji i omalovažavajuće je govorila o surogat majkama, što je Shanna teško podnijela. Kaže kako je osjetila kao da je Catherine o njoj govorila kao o nekoj običnoj zaposlenici.

- Brine me to što mislim da se surogatstvo previše olako shvaća, kao da je riječ o dizajneru djeteta kojeg ćeš naručiti kao dizajnera odjeće ili obuće. Očito, postoji vrijeme kad žena nije fizički u stanju nositi dijete, no bojim se da oni koji imaju novca i privilegije samo kažu: Mogu si priuštiti da platim nekome tko će 'uzgojiti' dijete za mene – kaže Shanna. Dodaje kako bi žene koje su na taj način postale majke trebale biti iskrene i otvorenije razgovarati o tome, umjesto da samo objave: 'Postala sam majka!'.

- Žao mi je žena koje nose taj čudesni život devet mjeseci pa ga proslijede nekom drugom, a onda prolaze kroz osude za koje nitko ne zna – kaže.

Četiri godine nakon što je prekinula odnos sa Catherine, Shanna je iznijela i donijela na svijet blizance posve nepoznatom paru koji je upoznala na konferenciji o plodnosti. Porod je bio kompliciran, Shanna je doživjela moždani udar i napade, nakon kojih je bila na intenzivnoj njezi sedam dana.

- Nakon tog poroda skoro sam izgubila život, što pokazuje da i kod trudnoće ima rizika. Srećom, sve je na kraju prošlo dobro, kaže. Nevjerojatno, ali nije požalila zbog toga što je prošla to iskustvo, štoviše, kaže kako je ono 'ublažilo' gorčinu koju je proživjela s Catherine. A najvažnija stvar koju je naučila je da nikad ne treba žuriti s potpisivanjem ugovora.

- Vjerujem da žene moraju sjesti za stol, surađivati s kvalitetnom agencijom i dobro definirati sve što očekuju od tog zajedničkog putovanja. Ako to ne učinite, postoji mnogo stvari koje mogu poći po zlu – kaže.

Shanna je u međuvremenu imala histerektomiju, tako da više neće biti surogat majka.



