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Rodilje u Splitu presvlačile su se u ambulanti i rađale na hodniku

Piše Marijana Matković,
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Rodilje u Splitu presvlačile su se u ambulanti i rađale na hodniku
Foto: Arhiva VL
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Šokantni prizori iz splitskog rodilišta 1994: trudnice su rađale po hodnicima, bebe bile nagurane, a obećani novac za novu bolnicu nije završio gdje treba

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Nakon što ih primi dežurni ginekolog, majke koje ostaju roditi u bolničku odjeću presvlače se u ambulanti, u koju svakog trenutka netko ulazi, a odatle, u spavaćici koja najčešće nema dugmad, pretrčavaju stotinjak metara hodnika i penju se stubištem do rađaonica. Žene počnu rađati već na hodnicima. Ružno je to, uvjeti su posve nehumani, kazao je docent Ivica Tadin, zamjenik predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KB-a Split i voditelj Odjela za porodništvo u toj bolnici Večernjem listu na današnji dan 1994. godine.

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