Rodio se težak samo 1 kilogram, i nakon 133 dana borbe za život ide kuć!

Dječak iz Amerike, koji je rođen u 22. tjednu majčine trudnoće, začet je nakon što su majka i zaručnik tri puta prije toga izgubili bebu i nisu se nadali da će preživjeti. Početkom mjeseca dječačić je otpušten kući

<p>Dječak koji je rođen u 22. tjednu trudnoće i težio je samo 453 grama, nakon 133 dana teške borbe za život na odjelu neonatalne njege i bolnici Tulane Lakeside u američkoj državi Louisiana, 1. listopada otpušten je kući uz veliko slavlje u bolnici. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovi su blizanci rođeni kao Palčići</p><p>Njegova majka Natasha Williams trebala je roditi 22. rujna, no trudnoća se zakomplicirala i rodila je 22. svibnja. Maleni Russell Appold jr. njeno je treće dijete i rodio se nakon što su ona i zaručnik Russell Appold tri puta prije toga izgubili bebu. U sva tri slučaja srce djeteta još nije počelo kucati, tako da se, kad je opet saznala da je trudna, više nije nadala da će roditi, ispričala je za emisiju 'Good Morning America'. </p><p>- Kad smo otišli liječniku, rekli su da djetetovo srce snažno kuca - kaže majka, te dodaje kako joj je to dalo nadu. No, oko 15. tjedna započele su komplikacije. Otvorio joj se cerviks i bila je prisiljena na hitnu operaciju kako bi se spriječio prerani porod. No čak i uz to, 20 svibnja započeli su trudovi i liječnici su nju i zaručnika obavijestili da se dijete vjerojatno neće izvući. </p><p>- Oboje smo plakali i počeli se moliti. Vodenjak mi je pukao u srijedu, a rodila sam ga u petak oko 10:55 - priča majka.</p><p>Neonatologinja u bolnici Tulane, dr. Lisa Barbiero, koja se brinula za Russella nakon njegovog rođenja, kaže kako je to bilo 'moćno' i iskustvo, ali u mnogim situacijama i 'poražavajuće'.</p><p>Kaže kako je od 2017. godine uobičajeno da se razgovara o reanimaciji djece do 22 tjedna uz odgovarajuće savjetovanje s roditeljima i njihov doprinos. Liječnica kaže kako se djeca rođena prije 23. tjedna mogu teško boriti za život ako su im pluća previše nezrela da bi funkcionirala bez pomoći posteljice, prenosi<a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8843747/Miracle-baby-born-weighing-just-1lb-finally-goes-home-spending-133-days-Louisiana-hospital.html?ito=social-facebook"> Daily Mail. </a> </p>