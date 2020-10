'Toliko sam dlakava da zbog toga nikad nisam imala dečka!'

Hannah je svojim dlakama šokirala čak i voditelje britanskog showa za uljepšavanje Body Fixers, a zbog gustih i crnih dlaka od pupka sve do grudi imala je problema sa samopouzdanjem te nikad nije imala dečka

<p>Hannahin 'sramotni problem', kako ga je sama nazvala, dosad ju je ometao u normalnom životu - zbog njega nikad nije imala bikini te se zbližila s dečkom, a kamoli imala pravu vezu, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/living/1902444/woman-shocks-body-fixers-by-revealing-thick-black-fuzz-on-her-stomach/">The Sun.</a></p><p>Naime, ta se djevojka zbog pretjerane dlakavosti prijavila u britanski show Body Fixers s nadom da će joj oni moći pomoći ponovno steći samopouzdanje i riješiti se dlaka.</p><p>Njene dlake na trbuhu i prsima doista su bile izrazito guste i debele, tako da su nalikovale muškima.</p><p>Dlake su joj se javljale čak i uz gornji rub dekoltea.</p><p>Čak i kada bi joj dečki pristupali, Hannah ih je dosad odbijala jer je željela izbjeći suočavanje s 'groznim trenutkom' u kojem bi oni napipali ili vidjeli njene dlake.</p><p>- Bilo mi je toliko neugodno zbog dlaka da o tom problemu nisam željela razgovarati ni sa svojom mamom - priznala je voditeljima. Osim dlaka na tijelu, imala je dlake i po licu, no na sreću nešto tanje i svjetlije.</p><p>- Što se tiče života ljeti, možete misliti kako mi je, nikad nisam bila u bikiniju. I naravno da to utječe na moj ljubavni život, ja nisam nikad bila na spoju - priznala je.</p><p>Ekipa Body Fixersa izgledala je šokirano kad je Hannah podigla košulju kako bi pokazala dlakavi pupak i liniju koja vodi sve do dekoltea.</p><p>Hannah je dosad isprobala razne vrste kućnih depilacija kao i čupanje pincetom, no ništa nije riješilo, pa čak ni prikrilo njen problem. </p><p>Tim je pozvao medicinskog stručnjaka dr. Eshoa da se uhvati u koštac s njenom dlakavošću. On je prvo obrijao dlake i koristio laser da bi dospio do samog korijena dlake. </p><p>U potpunosti ju je riješio dlaka te jamči da joj se one neće vratiti, a Hannah je iz emisije izašla presretna i puna samopouzdanja.</p><p>- Po prvi put ne moram brinuti hoće li mi koja dlaka proviriti i što će ljudi misliti o meni - rekla je.</p>