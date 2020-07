Par, koji je za dvije godine u\u0161tedio dovoljno novca za uzdr\u017eavanje obitelji, tako\u0111er \u0107e podijeliti odgovornosti, nude\u0107i edukativne izlete turistima i djeci iz lokalne \u0161kole.

<p>Ovaj bračni par je napustio London i prodao svoju obiteljsku kuću kako bi skupili dovoljno novca za preseljenje na Sejšele gdje će osnovati farmu koralja.</p><p>POGLEDAJ VIDEO: Otac i kći (17) uskoro će dobiti novu kuću<br/> </p><p><strong>Karolina</strong> (37) i <strong>Barry Seath</strong> (47) napustili su Putney, jugozapadno od Londona, za otok Moyenne, maleni otočni rezervat dug 400 metara, kraj sjeverne obale Mahe.</p><p>Neustrašivi par planira osnovati farmu koralja kako bi ponovno naselili greben koji je ostao 'neplodan' zbog klimatskih promjena i ljudi koji nisu dovoljno pazili.</p><p>S njima se sele i njihove kćeri,<strong> Georgina</strong> (11) i <strong>Josephine (</strong>7), a djevojke će tamo i pohađati školu.</p><p>Barry je bivši savjetnik za zapošljavanje i policajac. </p><p>- Mi smo normalna obitelj koja živi život kao i svi ostali. Ali oboje smo osjećali potrebu da učinimo pozitivnu promjenu za sebe, svoju djecu i svijet koji smo u velikoj mjeri uzeli zdravo za gotovo - rekao je Barry.</p><p>Barry je proveo više od 15 godina upravljajući londonskom firmom za zapošljavanje, ali sada će raditi puno radno vrijeme kao volonter, u dobrotvornoj organizaciji svoje obitelji, Coral Reef Conservation UK. </p><p>Njegova žena Karolina koja je porijeklom iz Poljske, upravljat će društvenim medijima dobrotvorne organizacije.</p><p>Par, koji je za dvije godine uštedio dovoljno novca za uzdržavanje obitelji, također će podijeliti odgovornosti, nudeći edukativne izlete turistima i djeci iz lokalne škole.</p><p>Nedostajat će mi prijatelji, ali jako se radujem što ću vidjeti puno različitih životinja i puno raditi. Moći ću pomoći svom ocu da pazi na koralje - rekla je kćer Josephine.</p><p>Georgina želi naučiti roniti kako bi pomogla projektu.</p><p>- Zaista sam uzbuđena što imam priliku preseliti se u inozemstvo i naučiti više o svijetu. Nadam se da ćemo uspjeti nešto promijeniti - rekla je Georgina.</p><p>Nakon što su na obiteljskim praznicima na Sejšelima svjedočili oštećenju koraljnog grebena, to ih je potaknulo na promjene.</p><p>- Svaki put kada smo bili u posjeti primijetili smo kako koralj postaje sve gori i gori. Svi turisti kažu isto. Obožavaju plaže, ali stvarno su razočarani koraljem. Očekuju bujne koraljne grebene, ali ono što zapravo pronađu je koraljna ruševina - kaže Barry.</p><p>Koronavirus je opustošio ekonomiju Sejšela. Turistički sektor, koji predstavlja oko 50 posto BDP-a zemlje, trenutno ne posluje najbolje.</p><p>Obitelj se nada da će obnavljanje koraljnih grebena pomoći povećati broj budućih posjetitelja u zemlji. </p><p>Farma koralja bit će tek druga na svijetu, a prva je u Australiji.</p><p>Izgradnja farme trebala bi potrajati samo tri mjeseca, a sva oprema, uključujući spremnike, hladnjake, filtere i cjevovod, koštala bi oko 207 tisuća kuna.</p><p>Nakon dovršetka bit će to prva velika koraljna farma na kopnu u Indijskom oceanu. Cilj im je uzgoj oko 10.000 koralja godišnje.</p><p>Uzgajati će raznoliki raspon koralja i potom ih zasaditi u lokalnim grebenima. To će osigurati očuvanje biološke raznolikosti grebena i početi nadopunjavati procijenjenih 250.000 pojedinih koralja koji su već izgubljeni u morima i grebenima u arhipelagu na Sejšelima.</p><p>- Neće se stvari mijenjati preko noći i trebat će puno posla, ali očekujemo da će to imati velik i pozitivan utjecaj na koraljne grebene u tom području - rekao je Barry, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8470135/Parents-sell-London-family-home-set-coral-farm-Seychelles.html" target="_blank">Daily Mail.</a></p>