Roditelji su nekad djecu držali na prozoru u kavezu: 'Važno je redovito prozračivati bebe'

Nema roditelja koji barem milijun puta nije pročitao ili čuo savjete o tome zašto je važno biti što više s djecom na svježem zraku, a vjerojatno ni onih koji nemaju bar malo grižnje savjesti zbog toga što imaju osjećaj da ne provode dosta vremena s djecom u parku i prirodi. I nije to problem samo modernih roditelja, koji rade od 9 do 5, pa kad dođu kući više i nemaju vremena za šetnju s djetetom, još 20-ih godina prošlog stoljeća pojavilo se bizarno rješenje kojem su pribjegavali brojni roditelji: Kavez za djecu, u kojem su ona visila na - prozoru!

Viseći 'kavezi za bebe' ušli su u modu nakon što se pojavila knjiga 'The Care and Feeding of Children', autora dr. Luthera Emmetta Holta, koja je prvi puta objavljena 1884. godine, prenosi portal Rare Historical Photos. Emmett u knjizi pažljivo opisuje zašto je važno redovito 'prozračivati' bebe.

- Svjež zrak je potreban za obnavljanje i pročišćavanje krvi, a to je jednako potrebno za zdravlje i rast kao i pravilna hrana. Poboljšava se apetit, probava djeteta je bolja, obrazi postaju crveni, vide se svi znakovi zdravlja - pobrojao je neke koristi od boravka djeteta na svježem zraku. U to se vrijeme vjerovalo da je boravak na zraku važan dio procesa za jačanje otpornosti na respiratorne dječje bolesti. Vjerovalo se, također, da se izlaganjem dojenčadi niskim temperaturama, bilo boravkom vani, ili kupanjem u hladnoj vodi – jača imunitet djeteta.

Tako su liječnici, poput dr. Luthera Emmetta Holta, roditeljima jednostavno savjetovali postavljanje dječje košare blizu otvorenog prozora, no neki roditelji su otišli korak dalje. Čak i Eleanor Roosevelt svojedobno je priznala da je kupila takav kavez nakon rođenja kćeri Anne i objesila ga kroz prozor svog stana u New Yorku, kako bi Anne mogla drijemati na zraku. No, suočila se s prijavom zabrinutog susjeda, pa ga je brzo i povukla u stan.

Prvi patent za komercijalnu proizvodnju kaveza za bebe podnijela je 1922. Emma Read, iz Spokanea u Washingtonu, a kavezi su postali vrlo popularni u Londonu 1930-ih, posebno među stanovnicima zgrada čiji stanovi nisu imali odgovarajuća dvorišta. Srećom, ta se ideja nije dugo održala, pretpostavlja se zbog zabrinutosti mnogih oko toga da bi kavez s djetetom mogao pasti.

