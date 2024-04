Roman 'S druge strane mosta' daje odličan uvid u tugovanje

Jana Krišković Baždarić, napisala je svoj drugi roman 'S druge strane mosta' koji je publiciran od strane Naklade Fragment, kao i njezin prvijenac Godina u kojoj je Bela Lang upoznala sreću. Nakon završetka čitanja, trebalo mi je vremena da saberem misli i napišem vam nešto o ovoj knjizi. Nisam znala što očekivati s obzirom da do sada nisam imala priliku pročitati Janin prvi roman pa nisam bila upoznata sa stilom pisanja.

Najiskrenije, prva misao koja se pojavila tik prije početka čitanja bila je: ova knjiga, ili će mi se jako svidjeti ili neće uopće, ovdje neće biti sredine. Ne znam zašto sam to pomislila, ali to je bio neki moj čitalački instinkt.

Prvo poglavlje pridobilo je moju pažnju i pobudilo znatiželju - a kada se to dogodi već u prvom poglavlju, to je obećavajuće. No, prije nego li napišem svoj dojam, ukratko ću vas uputiti u radnju romana.

Annina majka je teško bolesna i pitanje je dana, mjeseci kada će se njezin život ugasiti. Anna se osjeća iscrpljeno od iščekivanja neizbježnog, a činjenica da je njihov odnos kompliciran, ne olakšava situaciju. Stoga, kako bi pobjegla od stvarnosti, odluči na nekoliko dana otići u Dublin. Kao da u tom trenutku nema dovoljno problema, večer prije povratka u rodni grad Rivero, upoznaje glazbenika Nialla koji ju neobjašnjivo privuče. Tijekom večeri, doznaje da je Niall prije sedam godina izgubio sina te da ju je privukla tuga s kojom se donekle mogla poistovjetiti. Oboje na svoj način slomljeni i bez nade, zbližavaju se i pronalaze utjehu jedan u drugom. Jedna noć s Niallom, u Anni je pobudila želju za slobodom koja se ugasila s prvim zrakama sunca koje su donijele težinu stvarnosti - njezina majka umire.

Nakon smrti majke, Anna doživljava napadaje panike te kreće na terapiju. Žaljenje za majkom otvorilo je vrata traumama iz prošlosti koje je duboko potisnula. Sada se nalazi na prekretnici života, a pitanje je treba li ostati s one strane mosta koji poznaje čitav svoj život i koji je ispunjava sigurnošću, ili treba prijeći na drugu stranu, izaći iz komforne zone u potragu za slobodom i otkrivanjem sebe.

Mislim da ćete se složiti sa mnom kada kažem da je nevjerojatno lako čitati knjigu, ako se možete poistovjetiti s likom i radnjom. Odlučila sam ove godine više čitati naše domaće autore, pa sam tako krajem siječnja započela ovu knjigu. I poput ribice koja bude uhvaćena na udicu, nisam se mogla odvojiti od knjige. Autorica se bavi temom koja mi je bliska i poznata te sam većinom osjećala empatiju i kao da vadim kosture iz ormara. Kao što sam spomenula, Anna pokušava preboljeti gubitak majke i riješiti se trauma iz prošlosti koje su na podsvjesnoj razini upravljale njome.

Kao buduća psihologinja, bilo mi je drago što je autorica prikazala da još uvijek postoji osuda i sram kada je riječ o odlasku na neku vrstu psihoterapije. Činjenica je ta da koliko god napredujemo, još uvijek smo zadržali taj besmisleni mentalitet “lud/a sam ako idem kod psihijatra, psihologa”. To je nešto o čemu se treba pričati, pisati kako bi došlo do promijene te kako se takva vrsta problema ne bi podcjenjivala i olako shvaćala.

Jana jako dobro obrađuje proces tugovanja; uvlači nas u Annino razmišljanje, a njezin um je kao klupko koje treba raspetljati. Puno je boli, krivnje, ogorčenosti, ljutnje i sve to je prikazano tako uvjerljivo. Svako poglavlje me vuklo i zanimalo me što će se dogoditi s Annom. U kojem smjeru će ići njezin razvoj? Moram priznati da me nije toliko zaokupila ljubavna priča između Anne i Nialla. Oboje su interesantni kao individue i njihove priče nose težinu, no što se tiče njihovog odnosa, često sam pomislila da možda nisu jedno za drugo. Knjiga je imala moju punu pažnju sve do zadnjih 100 stranica. Razmišljala sam što se dogodilo i zašto sam izgubila interes. Ne mogu reći da sam se mučila s čitanjem, ali jednostavno to nije bilo to.

Nakon malo razmišljanja, shvatila sam da sam ja imala puno veća očekivanja za Annu i njezin razvoj sam vidjela nekako drugačije. Nije me se dojmio odnos između nje i Nialla, a posljednjih 100 stranica to je nekako u fokusu. Anna kao lik je prema mom mišljenju imala puno više potencijala; jednostavno na kraju nisam dobila osjećaj da je zapravo uspjela razriješiti bitna pitanja.

Trebalo mi je duže vremena da vam sastavim recenziju, ali stvarno mi se rijetko kada dogodi da me knjiga toliko zaokupi i onda naglo, iznenada popusti. I to mi je bilo toliko krivo. Možda nisam spomenula, ali Anna vodi turističku agenciju sa svojom prijateljicom iz djetinjstva, Olivijom. Njihov odnos je na očigled vrlo toksičan što i sama Anna u nekom trenutku uvidi. Ne mogu puno reći kako vam ne bi nabacila spojler, ali isto nisam bila zadovoljna kako su se stvari odigrale između njih dvije.

Kada sve uzmem u obzir, ovo je dobra knjiga koja će nekima biti i odlična jer će biti zadovoljni i s krajem. Sve je to uvijek subjektivno - naša očekivanja kako će neki roman završiti. Svatko ima svoje želje, preferencije koje su nekad ispunjene, a nekad nisu. No, sigurna sam da ću nastaviti pratiti autoricu i da ću u budućnosti, ako napiše još koji roman, posegnuti za njim. Dojmio me se stil pisanja i sposobnost da sve predstavi i prikaže vrlo uvjerljivo.

Svakako imate moju preporuku za ovaj naslov i voljela bih čuti vaše dojmove o ovom romanu - tako da upregnite prstiće i napišite nešto u komentar.

Čitamo se uskoro!