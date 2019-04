Ronaldovi dubrovački jelovnici: Ništa slatko, jeo je samo ribu

Istina, trenira pet puta na dan, no isto toliko puta i jede. Ponekad i više. Svjetski popularni nogometaš u Dubrovniku je odabrao tri restorana i probao njihove najbolje specijalitete.

Jeo je u restoranu Dubrovnik na Lopudu, gdje je glavni kuhar Paulo Pavlović, u restoranu 360, gdje šefuje Marijo Curić i u Villi Šeherezada u kojoj su on i Georgina odsjeli. Noćenje je tamo 7000 eura. Nijedan restoran nije htio, zbog ugovora o tajnosti, ništa komentirati. No po njihovim glavnim jelima i najboljim specijalitetima složili smo menu za Cristiana Ronalda. Posljednja tri dana uživa najviše u morskim plodovima. Od kovača i zubaca sa šafranom do jastoga, rižota od škampi i kozica...

Riba s grilla s blitvom i pečenim povrćem

Foto: Promo

SASTOJCI: kovač, zubatac, limun, ružmarin, krupna sol, papar; povrće: blitva, krumpir, češnjak, papar, maslinovo ulje; povrće s grilla - tikvica, patlidžan, rajčica, paprika...

PRIPREMA: Kovač i zubatac ispecite na grillu začinjene limunom, ružmarinom, krupnom solju i paprom. Poslužite uz povrće. Blitvu blanširajte, a mladi krumpir skuhajte. Pomiješajte i začinite češnjakom, solju, paprom i maslinovim uljem. Servirajte s povrćem s grilla začinjenima češnjakom i ružmarinom, solju i paprom.

Škampi i kozice na rižotu od šafrana

Foto: Promo

SASTOJCI: 2-3 dl temeljca od rakova (kliješta, ljuske), 1-2 šafrana, 60-100 g arborio riže za rižot, sol, papar, po 6 kozica i škampa

PRIPREMA: Škampe i kozice ispecite na grillu, odnosno gradelama. Napravite temeljac od rakova (kliješta, ljuski) i začinite ga šafranom. Dodajte arborio rižu za rižot. Ukuhavajte dok ne dobijete kompaktnu masu te mantekirajte (utucite maslac). Tri male porcije rižota sa šafranom ukrasite s po dvije kozice i škampa.

Dobro je poznato da nogometaš izrazito pazi na prehranu, a neke od njegovih omiljenih riba su brancin i bakalar. Kako je službeni kuhar portugalske reprezentacije, chef Lavrador, rekao:

- On ne može zamisliti da na tanjuru nema zdravu hranu. Zna da je doručak najvažniji obrok i nikad ga ne preskače. Ne pije alkohol i ne jede slatko. Ono što mu je najdraže je bakalar. Osim dana kad jutro započinje zdravim voćnim shakeom, Ronaldo za doručak jede kroasane sa šunkom i sirom, tost s avokadom, velike količine voća, zdravog cijeđenog soka i kave. To ga drži sitim do ručka.

Foto: Privatni album Gradski vijećnik Miho Obradović bio je Ronaldov vodič po gradu

Iako voli jesti sve, točno se drži broja kalorija koje smije pojesti.

Na društvenim mrežama često objavljuje što jede pa se na njegovu tanjuru može vidjeti i pečeno bijelo pileće meso sa salatom, vrlo rijetko “miksa” ugljikohidrate, a kruha i tijesta nema nikad. Tako je, doznajemo, odbio i desert u dubrovačkim restoranima. Bila mu je ponuđena tradicionalna rožata. Jeli su u društvu od osam ljudi, a samo on nije jeo desert. No, od ugljikohidrata jede rižu pa je uživao u rižotu s domaćom šalšom i jastogom, škampima i kozicama na rižotu od šafrana. Kao prilog društvo je imalo dalmatinsku blitvu i razno povrće s grilla - tikvice, patlidžane, rajčice, paprike...

Kad je kod kuće, nogometaš ponekad jede i meso, obožava odreske, lignje, a jedino kad jede kruh je s mariniranim srdelama.

Domaća šalša

Foto: Ildi Papp

SASTOJCI: luk, maslinovo ulje, vino, rajčica, sol, papar, malo češnjaka, peršinov list

PRIPREMA: Luk nasjeckajte i popirjajte ga na maslinovu ulju. Zalijte vinom i dodajte nasjeckanu rajčicu. Začinite solju, paprom s malo češnjaka i peršinovim listom. Od šalše možete napraviti rižoto s jastogom, ali i brojna druga jela po vašem izboru. Napravite šalše koliko želite. Na oko 1 kg rajčice možete staviti otprilike 2 luka, 1 dl maslinova ulja, 1 dl vina, 3-4 režnja češnjaka i peršinov list.

Rižot sa šalšom i jastogom

Foto: Promo

SASTOJCI: jastog ili hlap, domaća šalša, bijelo vino, arborio riža za rižot, maslac

PRIPREMA: Jastog ili hlap očistite, zapecite na maslinovu ulju s obje strane. Izvadite meso iz ljuske i vratite na maslinovo ulje sitno nasjeckano meso. Dodajte domaće šalše, malo ukuhajte i zalijte sve s bijelim vinom. Dodajte arborio rižu za rižot i pustite da se ukuhava dok ne upije sokove. Pred kraj kuhanja rižota dodajte malo maslaca, odnosno mantekirajte - utucite maslac u rižot.