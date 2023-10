Simpatične ideje kako urediti mališane za Halloween - noć malih vještica, kostura, pauka...

Halloween, ili Noć vještica, donedavno nije bio dio naše tradicije, no od pojave Interneta vrlo brzo se usvajaju novi običaji, pogotovo kad su u pitanju djeca. Realno, koliko god obilježavanje Noći vještica to odraslima djelovalo glupo, mališani će se radovati prilici da se maskiraju i rade zabavne stvari kojima će 'plašiti' vršnjake pa i odrasle.

Ukratko, valja se naoružati idejama.

Zato donosimo pregled nekoliko zgodnih ideja za to da s djecom provedete kreativno poslije podne, u pripremama za obilježavanje Noći vještica, uz nekoliko prijedloga za maskiranje. Kad maske budu gotove, dajte mališanu košaricu i otpratite ga do susjedovih vrata i pripremite mobitel radi fotografiranja kad pozvoni i krene ih plašiti. Bez sumnje, bit će to dobra prilika za stvaranje zabavnih uspomena.

Evo prijedloga:

1. Izradite 'strašnu' masku

S ovakvom maskom čak i nije potreban neku 'strašan' outfit, jer i pogled kroz namrgođene oči izaziva dovoljno straha. Izradite nekoliko maski od papira i pomozite djetetu da osmisli dizajn koji djeluje zastrašujuće.

2. Mumija pred vratima

Ovaj kostim ne zahtijeva ni puno mašte ni puno novca. Nabavite zavoje kojima ćete omotati klinca, a za potpuniji dojam na nekoliko mjesta možda možete dodati i malo crvene boje, umjesto krvi.

3. Showman s bundevom na glavi

Veće kartonske kutije mogu vam poslužiti za izradu bundeva koje će mališan nositi na glavi. Potrebno ih je samo malo oblikovati, pričvrstiti sa selotejpom i izrezati od papira oči, usta i nos. .

4. Uredite malu vješticu

Iako su vještice najčešće odjevene u crno, to ne znači da djevojčice ne mogu eksperimentirati. Pronađite zgodan materijal za izradu jednostavne široke haljinice i nabavite 'raščupanu' metlu, koja izgleda kao da je na njoj preletjela već stotine kilometara. Potom se samo još malo treba potruditi oko raščupane frizure. Uz malo šminke i promjenu glasa - vještica je tu.

5. Vještica u 'službenoj' odori

Da bi se vaša djevojčica posve uživjela u ulogu vještice, nije zgorega nabaviti crnu majicu i traku od tila, koju možete vezati oko struka u nekoliko slojeva, da se dobije dojam suknje. Uz crni šešir s visokim vrhom trebate još samo knjigu recepata s vještičjim otrovima i čarolijama.

7. Mali pauk

Uz vrlo malo truda i rada za šivaćom mašinom, svoju djevojčicu ili dječaka možete pretvoriti u male pauke. Dovoljno je napraviti okrugli plašt s rupom za glavu, koji ste prošili drukčijim koncem, tako da izgleda kao da je prekriven paukovom mrežom. Kombinirajte s crnom majicom dugih rukavića i crnim tajicama, da plašt dođe do izražaja.

8. Obitelj duhova

Ako su klinci u dobi da ih duhovi vesele, odjenite cijelu obitelj kao obitelj duhova. Trebaju vam samo plahte za dvostruki krevet i sunčane naočale da naglasite oči. No, pripazite: Plahte sigurno nećete bušiti da ostavite otvore za oči, pa poučite djecu kako da paze dok hodaju, da ne razbiju nos. Naravno, pripazite i sami.

9. Veseli kostur

Crna majica i crne hlačice dobra su osnova za to da na njima bojama za tkaninu iscrtate kosti, odnosno malog kostura koji kao da je pod RTG zrakama. Ako imate tenisice s đonom koji svijetli u bojama, dojam će na večer biti još bolji, a klinac sigurno - presretan.

10. Začarana lutka

Većini djevojčica svidio bi se ovaj kostim 'začarane lutke', jer pršti veselim bojama, u kontrastu sa zastrašujućom maskom na licu.

11. Izražajna maska

Ponekad i nije toliko stvar u odjeći, koliko u tome da pustite mašti na volju dok izrađujete masku na djetetovom licu. Pokušajte napraviti ovu verziju simpatične vještice i bit će dovoljno odjenuti je u crno od glave do pete.

12. Grof Drakula

Možete biti strašni i u potkošulji i sa crvenim ručnikom na glavi, sve je stvar - mašte.

13. Mačić s pedigreom

Svaka prava vještica treba mlađeg brata, pardon - crnog mačića s pedigreom. Evo jednog.

14. Šišmiš s - kišobranima

Dva stara potrgana crna kišobrana odlično su rješenje za kostim šišmiša. Naime, od konstrukcije kišobrana možete napraviti krila, a ako su potrgana, to je dodatni motiv koji djeluje zastrašujuće. Pazite samo da vani stvarno ne počne padati kiša, jer onda trebate - još jedan kišobran.

15. 'Gospodin' grof Drakula

Ovo je definitivno verzija Grofa Drakule koja bi se mogla svidjeti djedovima i bakama.

