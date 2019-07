Rublje smrdi kada ga vadite iz perilice? Pustite vlagu da 'ode'

Želite li čisto i mirisno rublje, važno je izabrati dobar deterdžent i omekšivač koji dugo zadržava miris. No ako rublje koje ste izvadili iz perilice ne miriše po 'friško' opranom, ili možda ima ustajali miris, razmislite o mogućim greškama, ili o tome da češće počnete čistiti perilicu rublja.

Naime, rublje koje operete na večer, pa stoji u perilici nekoliko sati da biste ga tek ujutro prostrli na sušenje, može izgubiti miris po svježini. Ako nemate druge nego prati na večer, a sušiti tek ujutro, ostavite barem vrata od perilice otvorena, kako bi višak vlage isparavao, umjesto da se rublje u toj vlazi 'kiseli'.

Foto: Dreamstime

Dva do tri puta godišnje dobro očistite perilicu. Za to su vam dovoljne 2 šalice octa koje ćete pomiješati sa 2 šalice vode. Namočite u to krpicu i njome prebrišite bubanj i unutrašnjost perilice, te gumu u vratima.

Dobro prebrišite sve utore na gumi u koje se mogu zavući ostatci deterdženta, omekšivača, maramica ili računa koje ste oprali sa hlačama i slično.

Potom pokrenite ciklus pranja bez deterdženta. Pomiješajte 1/4 šalice sode bikarbone i istu količinu vode, pa to ulijte u posudicu za deterdžent i pokrenite ciklus pranja na višoj temperaturi.

Kad ciklus pranja završi, operite posudicu za deterdžent toplom vodom, pa još jednom pokrenite kraći ciklus pranja tako da u posudu za prašak dodate pola šalice octa.

Nakon svakog pranja obrišite bubanj i gumu sa suhom krpom i ostavite vrata perilice napola otvorena.