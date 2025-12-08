Rumunjska glazba i blagdanski običaji oduševili Zagrepčane

U duhu adventa i međukulturnog druženja, Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj ovog je vikenda priredila svečani blagdanski program koji je zagrebačku publiku uronio u bogatstvo rumunjske glazbe, folklora i običaja.

POGLEDAJ VIDEO: Nastup folklornog ansambla na Zrinjevcu

Poseban ugođaj događaju, održanom u nedjelju u sjedištu udruge, dao je nastup skupine IDEAL iz rumunjskog grada Buzău, koja je svojim izvedbama donijela autentičan dašak rumunjske božićne tradicije.

Program je započeo riječima pozdrava predsjednice Udruge Rumunja u RH, Aline Dobrescu, koja je zahvalila okupljenima što su adventsku nedjelju odlučili provesti uz rumunjske običaje i glazbu. Naglasila je kako je cilj ovakvih susreta očuvanje kulturnog identiteta i njegovanje povezivanja unutar zajednice i s publikom u Hrvatskoj.

Sudionicima se potom obratila i Mihaela Camarasan, veleposlanica Rumunjske u Republici Hrvatskoj. Istaknula je važnost kontinuirane suradnje, razmjene kulturnih sadržaja i predstavljanja bogate rumunjske tradicije hrvatskoj publici, posebno u vrijeme kada se širom Europe obilježava vrijeme zajedništva, zahvalnosti i blagdanskog mira.

Glavni dio programa obilježio je nastup skupine IDEAL, koju čini pet članova – troje solista i dvojica instrumentalista. Svojim raznolikim repertoarom, u kojem su se izmjenjivale tradicionalne božićne pjesme, narodne melodije i glazbene suite iz različitih rumunjskih regija, članovi skupine dočarali su bogatstvo i raznolikost rumunjske glazbene baštine.

Njihov nastup bio je prožet snažnom emocijom, energijom i posvećenošću, što je publika nagradila dugotrajnim pljeskom. Poseban interes izazvale su ručno izrađene narodne nošnje, bogate detaljima i tradicijskim ornamentima, koje su dodatno naglasile autentičnost izvedbi i ljepotu rumunjskog folklornog nasljeđa.



U sklopu programa predstavljena je i izložba šest tradicionalnih božićnih maski, karakterističnih za rumunjske zimske običaje i ophode. Ove maske, ručno izrađene i ukrašene prema lokalnim tradicijama, prikazuju različite motive povezane s blagdanskim ritualima u Rumunjskoj – od narodnih likova do simboličnih prikaza koji prate zimsku svečanost i prijelaz u novu godinu. Posjetitelji su imali priliku izbliza proučiti tehniku izrade, materijale i simboliku koja stoji iza svake pojedine maske.

Foto: PR

- Drago mi je što smo i ove godine imali priliku predstaviti dio naše tradicije u Zagrebu, u vrijeme kada se posebno njeguje toplina i zajedništvo. Zanimanje posjetitelja pokazuje koliko je važno čuvati i dijeliti kulturnu baštinu. Zahvaljujem grupi IDEAL na njihovoj energiji i svima koji su došli podržati događaj - izjavila je tom prilikom Alina Dobrescu, predsjednica Udruge Rumunja u RH.

Foto: PR

Poseban trenutak programa bio je dolazak Djeda Božićnjaka, koji je razveselio najmlađe posjetitelje dijeleći im prigodne poklone. Osmijesi djece i spontani trenuci radosti dodatno su obogatili blagdanski ugođaj te stvorili toplu atmosferu koja je obilježila cijelo poslijepodne.

Skupina IDEAL, poznata po međunarodnim nastupima širom Europe, još je jednom potvrdila svoju predanost predstavljanju rumunjske glazbene i kulturne baštine izvan granica svoje zemlje. Zagrebačka publika dobila je priliku upoznati raznolikost rumunjskih božićnih običaja i njihov značaj unutar folklorne tradicije.

Događaj je organiziran uz podršku Vijeća za nacionalne manjine te u suradnji s partnerima: Veleposlanstvom Rumunjske u Republici Hrvatskoj, Versom i Dječjom knjižnicom u Republici Hrvatskoj – Biblioteca Prichindeilor. Program je zaključen neformalnim druženjem, degustacijom tradicionalnih rumunjskih delicija i razgovorima o budućim projektima udruge, koja već priprema nove kulturne sadržaje za nadolazeću godinu.

Ova adventska manifestacija još je jednom pokazala koliko je međukulturna razmjena dragocjena za povezivanje zajednica, a rumunjska tradicija i srdačnost potvrdile su se kao nezaobilazni dio zagrebačkog blagdanskog mozaika.