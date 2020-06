Ruska studentica iz Zagreba će otići s najboljom razglednicom - tetovažom katedrale bez vrha

Anita Nguyen u Zagrebu je od veljače, a kaže kako u Rusiji nikad nije doživjela potres. Hrvatska i Zagreb ostavili su na nju dubok trag pa je odlučila tetovirati katedralu bez vrha, ali sa srcem

<p>Studiram ekonomiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa i ušla sam u program razmjene studenata te sam u Zagrebu od veljače. Nikad prije nisam se susrela sa Hrvatskom i ovo je jedinstveno iskustvo. Stigla sam u veljači i željela sam imati nešto što će me podsjećati na semestar koji sam ovdje provela. Dugo sam promišljala o tetovaži kao trajnoj uspomeni, a onda sam doživjela potres - prepričava <strong>Anita Nguyen</strong> (21) iz Moskve.</p><p>Kaže kako nikad nije iskusila potres jer u Rusiji ih nema, a nije znala da je Hrvatska područje na kojem su potresi mogući. Zagrebački potres ju je probudio i jako se uplašila.</p><p>- Živim u širem središtu Zagreba i sigurno nisam očekivala tako nešto. Većina mojih kolega na razmjeni je razmišljala čak o povratku kući zbog sigurnosti i obitelji iz njihovih zemalja su ih zvali da se vrate, no moji su bili prilično smireni oko svega i nisu se pretjerano zabrinuli. Poslala sam im fotografije porušenog grada. Nisam mislila da je odlazak rješenje jer sam bila uvjerena da je to sad prošlo i neće se više ponoviti - nastavlja Anita koja je nakon takvog iskustva definitivno odlučila da želi sa sobom ponijeti simbol grada koji objedinjuje i potres.</p><p>- Katedrala je prepoznatljivi dio Zagreba i definitivno je njegov simbol, pa sam odlučila napraviti tetovažu crkve bez jednog vrha. Nisam se puno dvoumila oko toga i jako sam zadovoljna kako je ispalo - pojasnila je Anita dodajući kako joj to nije prva tetovaža te je navikla na igle.</p><p>Ima još tetovažu karte svijeta jer voli putovati te stih iz pjesme koja posebno znači njoj i njezinoj rođakinji - I'm your fire što u prijevodu s engleskog znači Ja sam tvoja vatra. U Zagrebu će biti još tri tjedna, no s obzirom na situaciju oko korona virusa nije sigurna hoće li se tada uspjeti vratiti u Moskvu.</p><p>- Ondje je dosta teško, ali restrikcije pomalo popuštaju. Za sad nema međunarodnih letova prema Moskvi. Nadam se da će se situacija promijeniti za tri tjedna i da ću se bez problema vratiti. Sretna sam što sam u zemlji u kojoj nemate novih slučajeva, pa ne strahujem da ću se zaraziti - zaključila je ona.</p><p>Kaže kako je Hrvatska prekrasna i ostat će joj u najljepšoj uspomeni, a uspjela je s prijateljima posjetiti i Jadran jer je kratko bila u Splitu i u Zadru.</p>