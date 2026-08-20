Ryanair ima nove top popuste! Za dvadesetak eura letite do Napulja, Malte, Barcelone...

Irska niskotarifna zrakoplovna kompanija Ryanair ponovno je pokrenula promotivnu prodaju karata, ovoga puta za letove tijekom rujna. Akcija obuhvaća kako letove prema sunčanim obalama, tako i kraća gradska putovanja u neke od najpopularnijih europskih prijestolnica. Za putnike koji imaju fleksibilnosti iskoristiti kraj ljeta, ovo je prilika za bijeg od svakodnevice po cijenama koje je teško nadmašiti. No, kao i uvijek kod ovakvih ponuda, ključ je u brzini, jer se najpovoljnije karte na atraktivnim linijama rasprodaju u samo nekoliko sati.

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Kamo otputovati iz Hrvatske za manje od 30 eura?

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Tijekom promotivnog razdoblja, cijene jednosmjernih karata iz hrvatskih zračnih luka kreću se već od petnaestak eura. Iz Zagreba se tako može poletjeti prema talijanskim biserima poput Napulja ili Palerma na Siciliji, otkriti povijesne tajne Malte ili uživati na plažama grčkog otoka Kos, s cijenama koje se kreću od 26 do šezdesetak eura. Za one sklonije urbanom turizmu, u ponudi su i letovi za London, Manchester, Pariz, Eindhoven i Dublin.

Najveći izbor destinacija izvan Zagreba tradicionalno nudi Zadar, odakle se po cijenama od otprilike 18 do 44 eura može otputovati u brojne njemačke gradove, Prag ili Barcelonu. Iz Dubrovnika, koji se u rujnu i listopadu napokon oslobađa nepodnošljivih ljetnih gužvi, dostupni su letovi za Bari, Berlin, Marseille i Dublin, s cijenama koje počinju već od 15 eura. Putnici iz Pule mogu povoljno do Düsseldorfa i Memmingena, dok se iz Splita nudi prilika za posjet Rimu ili Dublinu po cijenama od 20 do 50 eura. Točan popis odredišta i cijene karata, koje se mijenjaju ovisno o popunjenosti zrakoplova, mogu se provjeriti na službenoj stranici zrakoplovne kompanije.

Kalendar popusta: Kada vrebati najjeftinije karte?

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Iako se Ryanair drži poslovne tajne i ne objavljuje fiksni kalendar akcija, obrasci su godinama prilično dosljedni. Najveća i najvažnija rasprodaja godine događa se u siječnju. Tada kompanija na tržište izbacuje više od deset milijuna sjedala za ljetnu sezonu, pokrivajući putovanja sve do listopada. Na najpopularnijim rutama prema Španjolskoj, Portugalu i Kanarskim otocima, najjeftinije karte planu unutar prvih nekoliko dana, stoga je za ljetovanje ključno planirati unaprijed.

Između tih velikih sezonskih akcija, Ryanair tijekom godine organizira četiri do šest takozvanih "flash" rasprodaja. One obično traju 48 sati, najčešće počinju utorkom, a najavljuju se s vrlo malo ili nimalo prethodne obavijesti. Cijene tada padaju na promotivne razine od petnaestak eura u jednom smjeru. U kasno ljeto, obično krajem kolovoza, slijedi "Back to School" promocija, usmjerena na popunjavanje letova u listopadu i studenom. Za one koji planiraju putovanje početkom godine, najbolja prilika je krajem studenog, kada se održava "Travel Tuesday", Ryanairova verzija Crnog petka, s popustima od oko 20 posto na većinu ruta za siječanj i veljaču, isključujući blagdanske datume.

Taktike za iskusne lovce na popuste

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Ugrabiti najnižu cijenu zahtijeva više od pukog čekanja na akciju. Prvi i najvažniji alat je Ryanairova mobilna aplikacija. Obavijesti o "flash" rasprodajama prvo stižu korisnicima aplikacije, često i nekoliko sati prije nego što se vijest pojavi na društvenim mrežama ili u newsletterima. Kada rasprodaja krene, vrijeme je ključno. Najveći broj sjedala dostupan je odmah po objavi, stoga je preporučljivo pretraživati letove rano ujutro.

Dani putovanja također igraju veliku ulogu. Utorak i srijeda gotovo su uvijek najjeftiniji dani za let, dok su cijene za petak i vikend znatno više, čak i tijekom promotivnih razdoblja. Fleksibilnost je presudna - najniže cijene često se nalaze na rutama s manjom konkurencijom ili prema manjim, sporednim zračnim lukama. Također, treba izbjegavati školske praznike, jer Ryanair rijetko nudi značajne popuste za te termine.

Skriveni troškovi i zamke niskotarifnog letenja

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Fundamentalna filozofija Ryanaira je jednostavna: osnovna cijena karte pokriva samo prijevoz od točke A do točke B. Sve ostalo se dodatno naplaćuje. Osnovna tarifa "Basic" uključuje samo jedan mali komad osobne prtljage koji mora stati ispod sjedala ispred vas (poput ruksaka ili torbice). Veća kabinska torba, predana prtljaga, odabir sjedala ili prijava na let u zračnoj luci usluge su koje se naplaćuju.

Kako bi pojednostavili proces, nude nekoliko paketa. Tarifa "Regular" uključuje prioritetni ukrcaj, odabir standardnog sjedala i kabinsku torbu do 10 kg. "Plus" tarifa nudi predanu prtljagu od 20 kg i rezervirano sjedalo, ali ne i kabinsku torbu, dok najskuplja "Flexi Plus" tarifa pruža najveću fleksibilnost s mogućnošću promjene leta, prioritetnim ukrcajem i boljim sjedalima. Prije rezervacije, važno je usporediti cijenu pojedinačnih dodataka s cijenom paketa, jer se ponekad viša tarifa isplati više, posebno za obiteljska ili duža putovanja. Također, treba imati na umu da Ryanair često leti na sekundarne zračne luke koje su udaljenije od središta grada, što može stvoriti dodatne troškove i utrošak vremena za transfer.

