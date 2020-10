S koronom su se promijenila i ljubavna pravila: Kako 2020. znati da (ni)je zagrijan za vas?

Čini se da korona virus nije utjecao samo na higijenu i važnost distanciranja, već je i promijenio svijet izlazaka i ljubavnih veza. Seksologinja Tracey Cox objašnjava koja su to nova pravila 'igre'

<p>Pronalazak romantičnog partnera nikad nije bio lagan zadatak, no čini se da su se 'pravila igre' promijenila u posljednje vrijeme, tvrdi slavna britanska seksologinja Tracey Cox.</p><p>Ona objašnjava kako su se neke stvari prije epidemije tumačile kao definitivne 'crvene zastave', odnosno sigurni znakovi da druga strana nije toliko zainteresirana koliko bismo željeli da bude, no mnogi od njih danas ne stoje.</p><p>Primjerice, ako niste upoznali njegove/njezine prijatelje, to ne mora biti znak da ne misli ozbiljno, već možda naprosto izbjegavaju veća druženja i izlaske kako bi zaštitili sebe ili svoje bližnje od korone. Slično se odnosi i na upoznavanje obitelji, osobito ako u njoj ima kroničnih bolesnika i starijih ljudi.</p><p>Nedostatak planova za budućnost također je bio jasan signal nekoć, no danas je više manje realnost jer nas je ova godina naučila kako ovisimo o globalnoj situaciji, a ne više o vlastitim željama.</p><p><strong>No, koji su onda znakovi da njemu/njoj baš i nije stalo?</strong></p><h2>Za vrijeme karantene nisu vas ni uzeli u obzir kao društvo</h2><p>Većina je zemalja diljem svijeta u nekom razdoblju bila u karanteni, odnosno građani su bili zatvoreni u svoja četiri zida. Ako je vaša veza započela prije toga te ste imali mogućnosti biti zajedno u svemu (primjerice svatko od vas ili barem jedan ima vlastiti životni prostor), no o tome druga strana nije ni razmišljala - dok vi jeste, moguć je pokazatelj da ste vi taj koji odnos doživljava ozbiljnijim nego stvarno je.</p><h2>Inicirate većinu kontakta i ulažete veći napor</h2><p>Ovo je nešto što djeluje poprilično jasno i direktno, no i dalje postoji velik broj ljudi koji će zatvarati oči i davati isprike za drugu stranu.</p><p>Od toga da su jako zaposleni, ne vole telefon i dopisivanje, nemaju privatnosti za takve stvari i slično - činjenica koja je nekoć stajala stoji i danas, tko vas želi čuti i javiti se za to će naći vrijeme i način, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8811353/Tracey-Cox-reveals-tell-hes-just-not-2020.html">Daily Mail.</a></p><h2>Nejasni su kad ih pitate o njihovom životu - a vaš ih ne zanima</h2><p>Kako se veze kreću naprijed, oboje otkrivate detalje o svom životu. To činimo kako bismo testirali jedni druge, bolje se upoznali i provjerili kompatibilnost. Nisu samo 'veliki' razgovori ti koji ljude čine bliskim, bitne su i svakodnevne stvari.</p><p>Slanje poruke u kojoj stoji 'Moj šef je idiot', 'jao koja scena u dućanu, podsjeti me da ti poslije ispričam', su to što to gradi intimu i povezanost. Zapravo je nemoguće upoznati nekoga ako ne dijeli nikakve detalje iz životnih sitnica ili ne pokaže interes kad vi to učinite. </p><h2>Bitan je samo jedan orgazam - njihov</h2><p>Ako su u vezi radi seksa i samo seksa, to je obično sebični seks. Rade ono što ih zanima i vodi do orgazama, bez obzira na to što vi trebate i želite.</p><p>Vaš bi partner trebao tražiti povratne informacije, htjeti vam ugoditi, provjeriti uživate li u tome što rade i imate li zadovoljavajući orgazam. </p><p>Još je jedan znak ovoga da su njihovi komplimenti isključivo fizičke prirode i seksualne naravi. Njih ne zanima šetnja ili večera, već boravak s vama u krevetu.</p><h2>Kontakt je neredovit</h2><p>Jednog dana šalju poruke svakih pet minuta i jedva čeka da se nađete, a tjedan dana kasnije, ne odgovaraju tri dana.</p><p>Tajanstveno isključivanje radara i puhanje toplog i hladnog općenito znači jednu od tri stvari.</p><p>Nepouzdani su (jedna od najmanje poželjnih osobina ličnosti od svih), viđaju se s nekim drugim (dolazite u obzir kad druga osoba nije dostupna) ili vam se posvećuju samo kad žele seks.</p><h2>Nervozni su kad ih nenajavljeno nazovete videopozivom</h2><p>Ovo je često nešto što otkriva da muljaju, govore laži i brinu da će biti uhvaćeni. Lako je zataškati stvari kada je riječ samo o glasovnom pozivu, ali ne tako lako kad imate vizualni prikaz gdje su i s kime, osobito ako to ne govori u prilog onog što su vam rekli.</p>