S njima se nemojte zezati: Ovo su najopasniji znakovi Zodijaka

1. Škorpion

Ljudi rođeni u znaku Škorpiona su jako samopouzdani i žestokog karaktera. Jako su strastveni vođe i veliki ovisnici o kontroli. Lako se probijaju na pozicije na kojima imaju moć nad drugima i jednom kad na njih dođu teško će ih pustiti. Ove karakteristike su razlog zašto je Škorpion najopasniji znak od svih.

Uz veliku žudnju za pozicijama moći i ovisnost o kontroli, Škorpioni naginju agresivnom ponašanju kad se osjećaju ugroženo, a kad im odgovara, sposobni su se pritajiti i čekati pravu priliku za napad. Često se za Škorpione piše da su manipulativni i sarkastični, što uz već navedene osobine zna biti pogubno za ljude u njihovoj okolini.

2. Lav

Pripadnici ovog znaka, baš poput Škorpiona, su opijeni moći. Lav ima jako dominantnu osobnost, koja često prelazi u aroganciju. To je posljedica toga što su često u centru pažnje. Ljudima oko njih su neodoljivi zahvaljujući tome što se znaju zabavljati, opušteni su i uvijek poletni, a taj magnetizam lako prenose i na druga polja života. I to ih čini jako opasnima.

Na drugu stranu, kad se osjećaju izdanima provest će mnogo vremena tiho proučavajući svoju "žrtvu". S dobivenim informacijama u većini situacija će njihova kazna jako zaboljeti žrtvu jer će ih pogoditi u najosjetljiviju točku. A ako se Lavu zamjerite više puta, stavit će vas na listu za odstrjel, to jest, za njih više ne postojite.

3. Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku vole brzinu i natjecateljskog su duha. Oni uvijek očekuju prvo mjesto i priliku u kojoj će to mjesto ostvariti. Ako nije prvo mjesto, kao da je zadnje - ne vrijedi. Uz to su agresivni, impulzivni i kratkog fitilja. Stoga, jako je opasno stajati im na putu.

4. Jarac

Tvrdoglavost je glavna osobina ovog znaka koja ide ruku pod ruku s fantastičnom samokontrolom. Često su poznati kao ljudi koji su svakom loncu poklopac te smatraju da su bolji, pametniji, sposobniji od ljudi oko sebe. A to se zna i obistiniti, pogotovo u situacijama kad im se netko nađe na putu do ostvarivanja ciljeva. Tad postaju opasni i zlobni, a najopasniji su zbog te kombinacije pesimizma, dugog pamćenja i čežnje da ostvare svoje ciljeve pod svaku cijenu.

5. Djevica

Djevičanskih osobina, pripadnici ovog znaka su proračunati i orijentirani na detalje. Inače jako kritični, kako bi došli do svojeg zaključka puno vremena provode analizirajući svaki detalj. Kad se uzme u obzir da ne podnose bezobrazluk, ljudi koji se ne ponašaju prema njihovim standardima i koji im se zamjere, još dugo vremena nakon inicijalnog incidenta osjećaju Djevičin profinjeni bijes i sistematično provođenje osvete.

6. Rak

Sumnjičavi i pesimistični Rakovi su fantastični manipulatori. Mirni i pronicavi zahvaljujući razvijenoj empatiji sposobni su manipulirati osjećajima ljudi oko sebe kako bi sve bilo po njihovom. Nikad ne otkrivaju svoje karte, a ljudi koji im se zamjere su često žrtve njihove manipulatorske prirode, zahvaljujući kojoj im od života naprave kaos.

7. Blizanci

Blizanci su najdomišljatiji od svih znakova. Brzo uče i prilagođavaju se novim uvjetima, a njihova dvostrana priroda im omogućava da se svakome predstave onako kako smatraju da će biti najbolje prihvaćeni, što u budućnosti itekako namjeravaju iskoristiti za svoje vlastite ciljeve.

Ako netko zna smisliti plan za osvajanje svijeta i provesti ga, to su onda Blizanci. Brzo procjenjuju situaciju i sposobni su prilagoditi se novim uvjetima kako bi što lakše postigli ono što su si zacrtali.

8. Bik

Moćni Bik je jako tvrdoglav. Ima strpljenja s ljudima oko sebe, ali ne pristaje na kompromise. Ako ne može dobiti što želi, pogotovo kad je detaljno isplanirao kako do toga doći, njegov bijes će proključati, a rogovi se naći zabijenima u bilo koga tko mu se nalazi na putu. Kad pobjesni, prelazi u napad i ništa ga ne može zaustaviti.

9. Strijelac

Strijelac ima pogon koji je potaknut urođenom opskrbom beskrajne energije. Vi možete postići što god poželite i imati što god si zacrtate. Ali, često to postižete na nediplomatske načine. U biti, na što se usmjerite to ćete i postići, bez obzira na način. Što znači da ćete usput povrijediti ljude, ali i stvoriti neprijatelje, piše Your Tango .

10. Ribe

Ribe su izrazito osjećajne, a zbog čestih promjena raspoloženja često se smatraju i prilično nestabilnima. Čak i ljudi koji ih dobro poznaju teško mogu procijeniti kad nešto nije u redu ili kad Ribe imaju problema. Jako su manipulativne i koriste sve svoje znanje kako bi se osvetile ljudima koji su ih povrijedili.

11. Vodenjak

Ovaj znak je poznat po tome što je rođeni pobunjenik protiv svega i svakoga, on je uvijek u sukobu s nekim. Iako se na pri pogled čine umjetničkim i domišljatim tipovima, te sposobnosti koriste i kad smišljaju osvetu za sve nepravde koje mislite da su doživjeli. Njihova osveta je neuobičajeno okrutna jer gađa ono što najviše volite.

12. Vaga

Vaga je zadnja na popisu jer je definitivno najpoštenija od svih znakova i najbolje suosjeća s drugima. Nikad im neće ni pasti na pamet da im je netko namjerno napravio nešto ružno. A o osveti ili zamjeranju ni ne razmišljaju. One se usredotočuju na lijepe stvari u životu.