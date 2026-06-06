S ovim znakovima Zodijaka ćete ima najbolji provod: Tko voli izlaziti, a tko je partybreaker?

1. VAGA Vaga je prikazana kao znak koji uvijek zna gdje je zabava i lako privlači ljude oko sebe. U tekstu se opisuje kao netko tko “miriše” dobre tulume i često završi na više zabava u jednoj noći. Ipak, isto tako je pomalo nepredvidiva jer može iznenada nestati bez objašnjenja. Društvena je, šarmantna i lako se uklapa u svako društvo. Zbog toga se smatra jednim od “najzabavnijih” znakova. | Foto: Fotolia