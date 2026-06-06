S ovim znakovima Zodijaka ćete ima najbolji provod: Tko voli izlaziti, a tko je partybreaker?

U astrologiji se vjeruje da zodijak može utjecati na osobnost, energiju i sklonost druženju. Zbog toga se neki znakovi češće povezuju s partijanjem i društvenošću, a drugi s mirnijim i povučenijim stilom života
U nastavku pogledajte rang listu od znaka koji najmanje voli izlaziti, do onog koji to voli najviše.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte rang listu od znaka koji najmanje voli izlaziti, do onog koji to voli najviše. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte rang listu od znaka koji najmanje voli izlaziti, do onog koji to voli najviše.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. JARAC Jarac je prikazan kao najviše usmjeren na posao i odgovornost. Teško se opušta i rijetko ulazi u spontanu zabavu. Ima vrlo ozbiljan pristup životu i često razmišlja praktično. Zbog toga se opisuje kao najmanje “party” znak. Ipak, to ne znači da ne zna uživati – samo rijetko pokazuje tu stranu.
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11. DJEVICA Djevica je prikazana kao vrlo analitična i oprezna. Često razmišlja o posljedicama, što smanjuje spontanost. Zbog toga može djelovati ozbiljno ili “dosadnije” u kontekstu zabave. Preferira kontrolu i red umjesto kaosa zabave. U ovoj listi se vidi kao jedan od najmirnijih znakova.
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10. RAK Rak je emotivan i često povučen u društvenim situacijama. Više voli poznata i sigurna okruženja nego velike gužve. Svoje emocije ne pokazuje uvijek otvoreno, što može ostaviti dojam “zatvorenosti”. Iako može biti zabavan u pravom društvu, često ostaje po strani. Zato se smatra manje “party” znakom.
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9. BIK Bik je opisan kao oprezan i često previše opušten ili pasivan za velike izlaske. Više voli sigurnost i udobnost nego kaotične zabave. Može oklijevati prije nego što se odluči izaći. Ponekad djeluje zatvoreno ili previše mirno. Zato je niže na listi zabavnosti.
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8. RIBE Ribe često žive između mašte i stvarnosti, pa im raspoloženje varira. Nekad su vrlo zabavne i društvene, a nekad povučene i tihe. Preferiraju manja društva ili intimnije okruženje. Imaju emocionalnu i kreativnu stranu koja može biti vrlo privlačna. No, nisu uvijek stabilno “party” raspoložene.
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7. VODENJAK Vodenjak voli noćni život i često ima nekonvencionalan pristup zabavi. Može biti vrlo zabavan i spontan, ali ponekad “pređe u fazu” gdje se povuče. Ima nepredvidivu energiju – jedno vrijeme je totalno zabavan, a drugo povučen. Ljudi ga vide kao originalnog i pomalo čudnog u dobrom smislu. Zbog toga je srednje rangiran.
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6. ŠKORPION Škorpion je opisan kao intenzivan i sarkastičan, što ga čini zanimljivim drugima. Njegova “zabava” često dolazi kroz crni humor i oštre komentare. Nije uvijek otvoreno vedar, ali zna biti vrlo privlačan u društvu. Ima snažnu energiju koja privlači pažnju. Međutim, može djelovati i pomalo ozbiljno ili intenzivno.
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5. LAV Lav voli da se primijeti da se zabavlja, čak i kad to nije baš istina. Često želi biti u centru pažnje i ostaviti dojam zabavne osobe. Daje puno energije u društvu i voli velike zabave. Ponekad može pretjerati, ali to radi iz želje da bude upečatljiv. Ljudi ga vide kao zabavnog, ali i dramatičnog.
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4. BLIZANCI Blizanci su vrlo društveni i lako postaju centar pažnje. Uvijek su otvoreni za nova iskustva i rijetko im je dosadno. Njihova zabavna strana često ide uz neočekivane i pomalo kaotične odluke. Znaju biti ekstremno energični i “ludi” u pozitivnom smislu. Zbog toga su visoko rangirani kao zabavan znak.
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3. OVAN Ovan je pun energije i uvijek spreman za akciju i zabavu. Voli izazove i često potiče druge da se zabavljaju više nego što bi inače. Ima natjecateljski duh, pa želi biti “najzabavniji” u prostoriji. Može biti impulzivan, ali upravo to ga čini uzbudljivim. Ljudi ga doživljavaju kao nekoga tko “pokreće” zabavu.
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2. STRIJELAC Strijelac je prikazan kao bezbrižan, spontan i uvijek spreman na zabavu. Voli kretanje, putovanja i stalno traži nova iskustva. Često je prvi koji odlazi s jedne zabave jer već ide na drugu. Energičan je i humorističan, ali i pomalo nepredvidiv. U ovoj listi zauzima vrh kao jedan od najzabavnijih znakova.
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1. VAGA Vaga je prikazana kao znak koji uvijek zna gdje je zabava i lako privlači ljude oko sebe. U tekstu se opisuje kao netko tko “miriše” dobre tulume i često završi na više zabava u jednoj noći. Ipak, isto tako je pomalo nepredvidiva jer može iznenada nestati bez objašnjenja. Društvena je, šarmantna i lako se uklapa u svako društvo. Zbog toga se smatra jednim od “najzabavnijih” znakova.
| Foto: Fotolia