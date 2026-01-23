Obavijesti

'S 23 godine čekam petu bebu, liječnici kažu da mogu umrijeti, ali ne želim kontracepciju'

Piše Anamarija Dukši,
Foto: YouTube/Truly-channel

Larry i Caty priznaju da su bili nedisciplinirani u praćenju Catyne plodnosti te da će u budućnosti biti pažljiviji u tom pristupu. Par i dalje čvrsto tvrdi da će ova trudnoća biti posljednja

Caty (23) koja svakodnevno radi testove na trudnoću i koristi ovulacijske trakice uskoro će dočekati svoje peto dijete, unatoč upozorenjima o mogućim opasnostima. Kaže da je protiv kontracepcije te da sa svojim partnerom Larryjem (27) prakticira prirodno planiranje obitelji, no ističe kako se ne namjerava odreći seksualnih odnosa niti koristiti kontracepciju, iako tvrdi da će joj peta trudnoća biti posljednja.

U nedavnom razgovoru za Truly TV, američki par opisao je svoj obiteljski život kao kaotičan.

Njihove četiri kćeri - Luna (3), Soleste i Solaris (blizanke, 2) te Riley (1) - rođene su u kratkim razmacima i roditeljima ne daju predaha.

- Iskreno, samo pokušavate preživjeti - priznao je Larry, koji radi kao DJ na vjenčanjima i čistač odvoda.

Larry tvrdi da ga je Caty uhodila na Instagramu kada je imala 18 godina, a on 22. Kratko su se poznavali još iz srednje škole, no ponovno su se povezali putem društvenih mreža.

- Jednom smo se našli i to je bilo to - rekla je Caty.

Jedva su čekali zajedničku budućnost i osnivanje obitelji. No unatoč velikoj obitelji, njihovo planiranje obitelji nije bilo nimalo jednostavno.

Caty je doživjela gubitke trudnoća kao i trudnoće koje su rezultirale s tri carska reza u razdoblju od tri godine, kao i 16-satnim porodom kćeri Lune.

Liječnici su paru savjetovali da pričekaju dulje razdoblje prije nove trudnoće nakon rođenja Riley.

Caty je dijagnosticirano stanje maternice koje je visokorizično i moglo bi biti čak i smrtonosno ako bi ponovno ostala trudna prerano. Zato je po prvi put odlučila isprobati različite oblike hormonske kontracepcije, no otkrila je da joj ne odgovaraju i da nisu dobri za njezino tijelo.

Odustala je od korištenja kontracepcije te sada između trudnoća svakodnevno radi testove na trudnoću i ovulaciju.

Foto: YouTube/Truly-channel

Međutim, nakon rođenja četvrtog djeteta, par se ponovno našao u trudnoći odmah nakon što je Riley rođena.

- Bila sam prestravljena - priznaje Caty. Sada, u završnim tjednima trudnoće, kaže da je uplašena te ističe kako joj je ovo najteža trudnoća do sada.

Larry i Caty priznaju da su bili nedisciplinirani u praćenju njezine plodnosti te da će u budućnosti biti pažljiviji u tom pristupu. Par i dalje čvrsto tvrdi da će ova Catyina trudnoća biti posljednja.

Nakon što su svoju priču podijelili na društvenim mrežama, Caty se suočila s brojnim negativnim reakcijama.

Jedan komentar sugerira da je nasjela na propagandu protiv kontracepcije, dok je drugi upitao: 'Kako možete biti sigurni da je ovo vaša posljednja trudnoća ako ne radite ništa da je spriječite?', piše The Sun.

